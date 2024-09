Elvis Presley był bożyszczem lat 70., zwłaszcza wśród nastolatek. Po dziś dzień nazywany jest królem rock and rolla. Tworzył sentymentalne piosenki z gitarowym akompaniamentem, a na scenie zachowywał się odważnie i prowokacyjnie - to sprawiało, że był sensacją tamtych lat. Jedni go kochali, a inni nienawidzili. Jedno jest pewne - jego dorobek muzyczny na zawsze wpłynął na kulturę popularną oraz branżę muzyczną.

Sceniczny look Elvisa był równie charakterystyczny, co jego twórczość i pozwolił mu stać się rozpoznawalnym na całym świecie. Gwiazdor znany był przede wszystkim z urody, nadającej się na niejedną okładkę magazynu. Ludzie zachwycali się jego naturalnym urokiem i charyzmą. Dla wielu miał niemalże perfekcyjne rysy twarzy i zawsze nienaganną fryzurę. Jego włosy były wygładzone i ułożone na żel, a ich kruczoczarny kolor dodawał gwiazdorowi elegancji oraz tajemniczości. Okazuje się jednak, że nie był to naturalny odcień muzyka.

Od zawsze pragnął, aby jego włosy były czarne

Elvis Presley znany był ze swojej dbałości o fryzurę. Od najmłodszych lat pragnął, aby jego włosy miały zupełnie inny kolor niż ten, z którym się urodził. Uważał, że ciemniejszy odcień lepiej uwydatni jego rysy twarzy. "Prawdziwe włosy Elvisa były w kolorze piaskowego blondu, ale on chciał tego czarnego koloru" - wyznała niegdyś Kim Adelman, autorka książki "The Girls' Guide to Elvis".

Okazuje się, że niezwykle trudne jest znalezienie jakiejkolwiek fotografii, na której uwieczniono wizerunek blond Elvisa. W archiwach, w legendarnej posiadłości gwiazdora Graceland, zachowało się dokładnie jedno zdjęcie, wykonane w Teksasie, na którym widnieje Elvis z naturalnymi włosami. "Można zobaczyć zdjęcie z wojska, kiedy nie mógł ich farbować. Miał wtedy pasemka" - dodała Kim Adelman.

Elvis Presley farbował włosy pastą do butów. Nienaganna fryzura wymagała poświęceń

W momencie, w którym król rock and rolla zaczął podbijać światową scenę, już nosił lśniące, czarne włosy. Fani nie mieli okazji poznać blond Elvisa. Dla gwiazdora kolor ten był tak ważny, że z początku sięgnął po niekonwencjonalny sposób, aby zafarbować włosy. Okazuje się, że składnikiem, którego używał przy stylizacji była czarna pasta do butów.

Według magazynu "Collider" Elvis faktycznie używał pasty do butów w celu farbowania swoich blond włosów, jednak robił to jedynie na początku swojej kariery. Chciał ukryć naturalny blond, a jednocześnie - dzięki gęstej paście - udawało mu się utrzymać włosy perfekcyjnie zaczesane do tyłu i mocno przyklejone do głowy.

Z wiekiem król rock and rolla zaczął stawiać na tradycyjne metody farbowania włosów. Im bardziej sławny się stawał, tym więcej osób pracowało przy jego wyglądzie. Wreszcie to profesjonalny stylista dbał o jego fryzurę. Czarny kolor uzyskiwał wówczas za sprawą farby do włosów.

Stał się rozpoznawalny nie tylko dzięki muzyce, lecz także dzięki swojemu wyglądowi

Elvis Presley aż do końca swojej kariery nosił charakterystyczną fryzurę. Czarne włosy były dla niego na tyle ważne, że nawet poprosił swoją żonę Priscillę, aby również przefarbowała się na ten kolor. "Chciał, żebym pofarbowała włosy na czarno, gdy byłam młoda, żebyśmy wyglądali w pewnym stopniu podobnie" - wyznała Priscilla w wywiadzie dla "This Morning" w 2015 r.

Dziś sceniczny look Elvisa Presleya można uznać za kultowy. Nikt nie jest w stanie pomylić zdjęcia króla rock and rolla z żadnym innym artystą. Sam gwiazdor bardzo długo na to pracował i sięgał po wszelakie środki, aby osiągnąć upatrzoną wizję.

