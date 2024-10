Po wyrzuceniu ze studiów ojciec Nancy chciał zabrać ją do rodzinnego domu. Dziewczyna jednak twardo postawiła na swoim i jasno określiła, że nie zamierza wracać do konserwatywnej społeczności z pensylwańskich przedmieść. Wyjechała do Filadelfii i właśnie tam zaczęła poznawać i zgłębiać surowy świat muzyki rockowej. Zakochała się w Johnnym Rottenie , liderze zespołu Sex Pistols , więc postanowiła wyruszyć do Wielkiej Brytanii. Jak się później okazało, wokalista nie był nią zainteresowany.

Pozostali członkowie Sex Pistols nie pałali sympatią do Nancy Spungen. Uważali, że dziewczyna odciąga go od obowiązków, źle na niego wpływa i sprawia, że podczas koncertów zachowuje się nieprofesjonalnie i absurdalnie. Oskarżali Spungen o to, że ma destrukcyjny wpływ nie tylko na karierę Sida, ale i całej grupy. W 1978 roku, po nieudanej trasie po Stanach Zjednoczonych, zespół się rozpadł. Para stała się nierozłączna - ich uczuciu towarzyszyła miłość do wielu używek, co poskutkowało tragicznym finałem historii miłosnej.