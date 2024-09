Jak wcześniej informowaliśmy, grupa Linkin Park podgrzewała spekulacje na temat swojej przyszłości za sprawą tajemniczego licznika. Najpierw odliczano od 100 godzin do zera, ale po ukończeniu zegar nagle zaczął iść w drugą stronę. Ostatecznie pojawił się komunikat zapraszający na specjalne wydarzenie, które odbyły się w Los Angeles o północy polskiego czasu z czwartku na piątek.

Wydawało się, że karierę amerykańskiej grupy na zawsze wstrzymała śmierć wokalisty Chestera Benningtona w 2017 roku. Od tego czasu pojawiły się tylko poszerzone wznowienia dwóch pierwszych płyt z okazji ich 20-lecia oraz składankowy album "Papercuts" (2024).

Linkin Park z nową wokalistką. Kim jest Emily Armstrong?

Teraz już wiadomo, że Linkin Park powróci w zmienionym składzie - nową wokalistką została 38-letnia Emily Armstrong, znana jako liderka Dead Sara. W mediach pojawiły się opisy, w których została określona "Janis Joplin ery rockowych koncertów stadionowych" i "punkrockową wersją Roberta Planta i Jima Morrisona w jednym". Z pochodzącą z Los Angeles grupą Dead Sara od 2005 r. nagrała dotychczas trzy studyjne płyty, a największą popularność zdobył singel "Weatherman" z imiennego debiutu "Dead Sara" (2012).



To właśnie z Emily Armstrong grupa Linkin Park przygotowała nowy materiał o wszystko mówiącym tytule - "From Zero". Album pojawi się 15 listopada, a do sieci właśnie trafił teledysk do pierwszego singla "The Emptiness Machine" ( sprawdź! ).

The Emptiness Machine (Official Music Video) - Linkin Park

Nowym muzykiem w składzie jest też perkusista Colin Brittain, dotychczas bardziej znany jako producent, kompozytor, aranżer i inżynier dźwięku. W tej roli współpracował z m.in. 5 Seconds Of Summer, Papa Roach, Basement, From Ashes to Now i One Ok Rock. W Linkin Park zastąpił Roba Bourdona, który nie wziął udziału w reaktywacji.



Skład uzupełniają lider Mike Shinoda (drugi wokalista, gitarzysta i klawiszowiec), Brad Delson (gitara), Dave Farrell (bas) i Joe Hahn (syntezatory, skrecze, sample, programowanie), który odpowiada również za teledysk "The Emptiness Machine".



Linkin Park wraca na trasę. Gdzie odbędą się koncerty?

Zespół poza informacjami o płycie "From Zero" przekazał też, że wraca do aktywnego koncertowania. Na razie ogłoszono daty sześciu występów - Linkin Park pojawią się w Los Angeles, Nowym Jorku, Seulu (Korea Południowa), Bogocie (Kolumbia), Hamburgu (Niemcy) i Londynie (Wielka Brytania). Pierwszy koncert odbędzie się już 11 września w Inglewood (Los Angeles).



Linkin Park należą do największych gwiazd XXI wieku - na koncie mają ponad 100 mln sprzedanych płyt, dwie statuetki Grammy, 10 nagród MTV Europe Music Awards i kolejne dziesiątki innych wyróżnień. Magazyn "Kerrang!" w 2014 r. ogłosił Amerykanów "największą rockową grupą na świecie".

