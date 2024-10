Jack White to ikoniczna postać w świecie muzyki rockowej. Hit "Seven Nation Army", który Jack nagrał ze swoją byłą żoną Meg White pod szyldem The White Stripes stał się hymnem wielu piłkarskich wydarzeń. Mama muzyka nauczyła go polskich wartości i tradycji, a Jack zdaje się o tym nie zapominać. Z okazji 94. urodzin matki, muzyk podzielił się ze światem postem na Instagramie, w którym złożył jej życzenia po polsku i wyraził wdzięczność.