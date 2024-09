Grupę Guns N' Roses założyli w 1985 roku Axl Rose, Slash, Duff McKagan, Izzy Stradlin oraz Steven Adler. Dwa lata później wydali debiutancki album "Appetite For Destruction", który dostarczył wiele niezapomnianych hitów. Ich sukces kontynuowany był przez płyty "Use Your Illusion I" oraz "Use Your Illusion II".

Chociaż następne krążki, "The Spaghetti Incident?" oraz "Chinese Democracy", nie osiągnęły już takiego rozgłosu, Gunsi pozostali jedną z najważniejszych grup rockowych w historii. Mimo licznych zmian w składzie zespół nadal aktywnie koncertuje, a obecnie z oryginalnego składu pozostali Axl Rose, Slash i Duff McKagan. Oto 10 najlepszych piosenek Guns N' Roses, które każdy powinien znać.

1. "You Could Be Mine"

Ten energetyczny i chwytliwy utwór Guns N' Roses to prawdziwa perełka, która mogłaby bez problemu znaleźć się na legendarnym albumie "Appetite for Destruction". Zamiast tego wylądował na płycie "Use Your Illusion II" oraz został umieszczony na ścieżce dźwiękowej do kultowego filmu "Terminator 2: Dzień sądu" z Arnoldem Schwarzeneggerem, co dodatkowo podkreśliło jego ikoniczny status.

Tekst "You Could Be Mine" (sprawdź!) został napisany przez Axla Rose'a oraz Izzy'ego Stradlina, który prawdopodobnie inspirował się rozstaniem ze swoją byłą dziewczyną. Utwór idealnie oddaje charakter zespołu, łącząc rockową energię z osobistymi doświadczeniami muzyków.

2. "Paradise City"

Niekwestionowany hit legend rocka, "Paradise City", to jedna z ulubionych piosenek Slasha. Trudno znaleźć kogoś, kto nie zna kultowego tekstu "Take me down to the Paradise City/Where the grass is green and the girls are pretty". Co ciekawe, to jedyny utwór na debiucie formacji, w którym użyto syntezatora.

Teledysk do utworu składa się z fragmentów występów festiwalowych Guns N' Roses podczas jednej z tras koncertowych. Grupa zagrała między innymi na festiwalu w Donington, gdzie doszło do tragicznego incydentu - dwie dziewczyny zostały zdeptane przez tłum.

3. "November Rain"

Utwór pełen zwrotów akcji i wzruszeń, który zaczyna się spokojnymi dźwiękami fortepianu w towarzystwie orkiestry, a kończy się spektakularnym wejściem wszystkich instrumentów. Największą rolę odgrywa tutaj Slash, którego trzy solówki przebijają się przez 9-minutową balladę. Stąd pochodzi słynna scena, kiedy gwiazdor wychodzi z gitarą na pustynię.

Klip, kosztujący aż 1,5 miliona dolarów, w którym wystąpiła modelka Stephanie Seymour, ówczesna dziewczyna Axla Rose'a, jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych w historii muzyki. Co więcej, to najdłuższa piosenka, której udało dotrzeć się do pierwszej dziesiątki amerykańskiej listy przebojów Billboard.

Ciekawostką jest, że pierwotnie przebój z albumu "Use Your Illusion I" miał trwać aż 25 minut!

4. "Sweet Child O' Mine"

Jeden z największych hitów w historii muzyki rockowej. Charakterystyczne gitarowe brzmienie na początku utworu jest rozpoznawalne niemal przez każdego słuchacza, a w 2004 roku magazyn "Total Guitar" umieścił je na podium swojego rankingu jako najlepszy riff wszech czasów. Co ciekawe, stał się na tyle popularny wśród artystów, że w wielu sklepach muzycznych obowiązuje zakaz jego odgrywania.

Basista Duff McKagan kiedyś zdradził, że piosenka powstała w zaledwie pięć minut, a rozpoznawalne intro początkowo było tylko żartem Slasha. Muzycy nie przewidywali, że "Sweet Child O' Mine" stanie się światowym przebojem.

5. "Welcome To The Jungle"

To dynamiczna i dzika piosenka otwierająca debiutancki album Gunsów, która jako pierwsza doczekała się teledysku. Axl Rose napisał tekst podczas pobytu u przyjaciela w Seattle, a Izzy Stradlin opisał ją jako odzwierciedlenie realności życia na ulicach Hollywood.

6. "Don't Cry"

To kolejna wyjątkowa ballada legendarnej formacji, która potrafi poruszyć, mimo sugerującego tytułu. Utwór powstał podczas sesji nagraniowych do debiutanckiego albumu zespołu, ale ostatecznie znalazł się na dwóch płytach "Use Your Illusion I" oraz "Use Your Illusion II" w dwóch różnych wersjach tekstowych.

Co ciekawe, w chórkach "Don't Cry" (sprawdź!) można usłyszeć głos Shannona Hoona, wokalisty zespołu Blind Melon.





7. "Nightrain"

Tytuł piosenki jest nieprzypadkowy. W czasie, gdy Guns N' Roses dopiero rozwijali swoją karierę, amerykański napój dla dorosłych, Night Train Express, cieszył się ogromną popularnością.

Axl Rose napisał tę piosenkę dwa lata przed wielkim debiutem zespołu, opisując życie w biedzie i trudności, które towarzyszyły początkom ich kariery. Utwór opowiada o tym, jak członkowie grupy mogli sobie pozwolić jedynie na zakup tytułowego Night Train. Napój stał się symbolem pierwszych kroków grupy w branży muzycznej.

8. "Rocket Queen"

Pomimo że piosenka została umieszczona jako ostatnia na "Appetite For Destruction", to została świetnie przyjęta i jest uważana za jedną z lepszych w historii Guns N’ Roses. Nazwa nawiązuje do Barbi Von Greif, marzącej o założeniu zespołu Rocket Queen.

Utwór składa się z dwóch części, które łączy charakterystyczna solówka Slasha. Pierwsza część opowiada o trudnych relacjach międzyludzkich, natomiast druga wyraża troskę i uczucie wobec ukochanej partnerki.

9. "Estranged"

Spośród trzech znanych ballad Guns N' Roses, w składzie z "November Rain" i "Don't Cry", utwór "Estranged" jest najbardziej niedoceniany. Mimo że jego dynamika i konstrukcja są porównywalne do 9-minutowego przeboju formacji, piosenka pozostaje w cieniu swoich bardziej znanych odpowiedników.

Klip do "Estranged" wraz z wcześniej wspomnianymi utworami tworzy nieoficjalną serię teledyskową, opowiadającą historię zaczerpniętą z opowiadania "Without You" autorstwa Dela Jamesa, pochodzącą z książki "The Language of Fear".

Zaskakującym faktem jest to, że w teledysku wystąpiła jednostka SWAT, co przyczyniło się do jego wysokich kosztów produkcji wynoszących aż 4 milionów dolarów! Co więcej, chwilę przed nakręceniem klipu Seymour zerwała z Rose'em, co sprawiło, że rozstanie w klipie zostało odwzorowane z jescze większą autentycznością. Wideo obrazuje odseparowanie wokalisty od byłej partnerki i symbolizuje początek nowego życia.

10. "Patience"

To najpopularniejszy kawałek z drugiego albumu "G N' R Lies", zawierającego mieszankę akustycznych utworów i coverów. "Patience" zdecydowanie został na dłużej zapamiętany przez fanów, po czym rozszedł się po całym globie.

Nagranie powstało w okresie, gdy Axl Rose przeżywał trudności w związku ze swoją żoną, Erin Everly. Ku zaskoczeniu wielu autorem tekstu nie jest lider formacji, ale gitarzysta Izzy Stradlin.