"Wild God" to pierwszy od pięciu lat album wydany pod szyldem Nick Cave & The Bad Seeds - w 2019 roku światło dzienne ujrzał "Ghosteen" .

"W dziesięciu utworach zespół tańczy między konwencją a eksperymentem, potęgując bogate obrazy i emocje w poruszających duszę narracjach Cave'a. Jest to dźwięk grupy ośmielonej ponownym połączeniem. Istnieją momenty, które z sentymentem dotykają przeszłości Bad Seeds, ale są one ulotne i służą jedynie do nasycenia nieustannego i niespokojnego ruchu zespołu naprzód" - głosi zapowiedź.