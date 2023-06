Somebody's Child "Somebody's Child": O nim będzie głośno [RECENZJA]

W wieku pięciu lat, kiedy mieszkał z rodzicami w Paryżu, rozpoczął naukę gry na pianinie. Po powrocie do Dublina zaangażował się mocniej w komponowanie i pisanie tekstów. Powoli pojawiały się pierwsze piosenki, opowiadające o trudnych doświadczeniach dorastania, problemach psychicznych młodych ludzi czy wreszcie trafne obserwacje życia w Dublinie z perspektywy młodego człowieka.

Jego pierwsze single trafiły na antenę irlandzkiego radia, a on sam zaczął cieszyć się co raz większą popularnością w Irlandii. Cian wydał swoje pierwsze minialbumy EP - "20 Something" w 2020 roku i "Staying Sane" rok później. Pochodzące z nich nagrania stawały się powoli popularne w serwisach streamingowych, a żywiołowe koncerty przysporzyły Somebody's Child grono oddanych wielbicieli.

To wszystko sprawiło, że Cian Godfrey podpisał kontrakt z labelem Frenchkiss Records i wszedł do studia, aby zarejestrować swój debiutancki album. Producentem płyty jest Mikko Gordon, uczeń Nigela Godricha, nadwornego producenta Radiohead. Mikko ma na swoim koncie współpracę z takimi artystami, jak Arcade Fire, ISLAND, The Smile czy Gaz Coombes.

Album otwiera "You Know What", trzy i półminutowy wybuch energii, który doskonale prezentuje talent wokalny Godfreya i pasję, jaką wkłada w swoją muzykę. Kolejny "I Need Ya" ma intensywny rytm, pełen pozytywnej energii i przesłanie - zostań młody tak długo, jak możesz. Nieco spokojniejszy "Hold Me Like You Wanna", rozlewa się nieśpiesznym pięknem, pokazując inne oblicze młodego muzyka. Ujmuje swoim ciepłem i nienachalną przebojowością. W środku płyty wybucha "Broken Record", z szalonymi riffami, które napełniają się muzycznym powietrzem w zwrotkach, aby przyśpieszyć w refrenie.

Delikatny "Give It Up To Love" z prostym przesłaniem - "poddaj się miłości" - przechodzi w balladowy "How Long", którego brzmienie przypomina swym ciepłem nagrania Fleetwood Mac. Wreszcie na zakończenie wybrzmiewa fantastyczny "We Could Start A War" budowany powoli, od kompletnej ciszy, do dynamicznego refrenu, z brzmiącymi niczym hymn zaśpiewami.

Debiutancka płyta Ciana Godfreya, wydana pod szyldem Somebody's Child, łączy ze sobą muzykę indie z kilku ostatnich dekad, tworząc satysfakcjonującą płytę, która brzmi zarówno odświeżająco, nowocześnie, jak i momentami nostalgicznie.

Somebody's Child "Somebody's Child"

