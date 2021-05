Gojira "Fortitude": Ku pokrzepieniu serc [RECENZJA]

Pięć lat temu bracia Duplantier otarli się o Grammy. Jakiego stosunku nie mielibyśmy do tego typu nagród, ciężko zaprzeczyć, że takie nominacje tworzą jeśli nie artystyczną, to medialną presję. Czy Gojira poradzili sobie z nią z należnym tytułowym hartem ducha?

Okładka płyty "Fortitude" grupy Gojira

Na papierze to wszystko brzmi kompletnie bez sensu. Kapela z kraju, z którego eksport jest raczej jadalny niż słuchalny. W dodatku z durnym japońskim potworem w nazwie. I jeszcze momentami ciężkim do zniesienia harcerzykowato-ekologicznym zacięciem. Tymczasem z czasem Francuzom udało się nie dosyć, że wyjść z cienia starszych i bardziej kanonicznych kapel spod znaku technicznego prog, czy post-metalu, ale i pokazać, że po ćwierćwieczu istnienia można nadal mieć cokolwiek ciekawego do powiedzenia.

Clip Gojira Amazonia

"Fortitude" różni się od swojej poprzedniczki ("Magma", 2016) głównie nastrojem. Ciężko się dziwić, bo przy poprzedniej sesji nagraniowej bracia-liderzy zmagali się z żalem po stracie matki. Nowa płyta nagrywana już bez takiego emocjonalnego ciężaru wydaje się bardziej hop do przodu i wywołuje cokolwiek mniej klaustrofobiczne wrażenia.



Panowie atakują od pierwszej minuty dając nam popis stadionowego songwritingu w "Born for One Thing", co chwile później podbijają wk***** - wróć - zagniewaniem na wszeteczne zabiegi, jakim poddawana jest Amazonia. Te dwa kawałki na dobrą sprawę ustawiają nam pole gry.

Clip Gojira Born For One Thing

Co nie znaczy, że później odbywa się feeria autoplagiatów. Bo oto w znakomitym "Hold on" dostajemy i wokale a capella, i piękne perkusyjne polirytmie, i wreszcie solóweczkę jak z najlepszych momentów Mastodona z okolic "Crack the Skye". Skojarzenie z Mastodonem utrzymuje się w "New Found", szczególnie kiedy docieramy do linii wokalnych w refrenie.

Choć nie pomylcie się - Mastodon to zespół, który obecnie gra - powiedzmy... wysmakowany pop. Gojira tej granicy nie przekracza. To jednak nadal metal. Numer tytułowy jest z kolei wstępem do kolejnego - "The Chant" i to duo to chyba najbardziej rozpasany stylistycznie i tematycznie moment albumu. Na uwagę z pewnością zasługuje również kończący płytę i jeńców niebiorący "Grind". To wszystko oczywiście na bardzo wyśrubowanym wykonawczo poziomie. Ale to już przecież wiecie, prawda?

Jeśli by szukać łyżki dziegciu, to może w tej beczce miodu, że rzeczona harcerzykowatość, dobro, pokora i troska o wszystkich i o wszystko, które prezentują panowie z Gojiry momentami wydają się równie szczere i ludzkie, co rekurencyjne wizyty nieznajomych, którzy dyskusję zaczynają od "Czy wpuścił już pan Jezusa do swojego serca" i rozdają szmatławiec z uśmiechniętymi pandami.

Clip Gojira Into The Storm [LYRIC VIDEO]

Gdzie człowiek chciałby trochę zasiusianej piwnicy, grobowego smrodku, czy porządnego dowcipu o mordowaniu i zjadaniu bliźnich dostaje jakąś "Ośmiornicę, nauczycielkę życia". Ale oczywiście się czepiam, nie zaznałem miłości człowieczej, to oni mają rację, a nie ja. Trudno wszak się innego przekazu po Francuzach spodziewać.

Jeśli kogoś Gojira zaczęła przynudzać przy okazji "Dzikiego dziecka" z 2012, może potraktować "Fortitude" jako okazję, by dać Francuzom jeszcze jedną szansę. Bo od tego czasu nauczyli się wiele. Pisać lepsze numery. Niuansować swoje granko. I przeczytali definicję terminu "kontrapunkt". Nagrać tak przyzwoity album mając taki staż? No nie wszystkim się udaje, przyznacie?



Gojira "Fortitude", Warner



7/10