Uczestniczka o imieniu Gymani ma 23 lata i pochodzi z Georgii. Przed trenerami wykonała utwór "POV" Ariany Grande z jej płyty "Positions".

Wokalistka, która w 21. sezonie zadebiutowała jako trenerka niemal natychmiast odwróciła fotel. W jej ślady szybko poszli inni jurorzy - Blake Shelton, Kelly Clarkson i John Legend.

Zaskakujące słowa Ariany Grande w "The Voice"

"To twoja piosenka, możesz ją sobie wziąć" - zaczęła swoją wypowiedź Grande. "Zapomniałam, gdzie jestem i co się dzieje. To było fenomenalne. Było tak wiele zmian w melodii, a ja zaufałam każdej z nich i wierzyłam, że każda z nich ma swój cel. Ponadto jesteś posłańcem emocji. Jestem zaszczycona, że zaśpiewałaś moją piosenkę. Zrobię wszystko, abyś trafiła do mojej drużyny" - stwierdziła Grande.

Reklama

Wideo Gymani Kills It, Singing Ariana Grande's "pov" in Front of Ariana | The Voice Blind Auditions 2021

Trenerka była tak zdeterminowana, że wchodziła w słowo innym trenerom, w tym Johnowi Legendowi. Ostatecznie jednak zakusy ze strony Kelly Clarkson okazały się najskuteczniejsze i to właśnie to jej drużyny trafiła uczestniczka.

Sama trenerka nie wierzyła w to, co się stało. "Nikt, włącznie ze mną, nie wiedział, że to się stanie" - podsumowała.



Występ Gymani w "The Voice" w ciągu doby obejrzano na Youtube ponad milion razy.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Ariana Grande - seksowna ikona popu 123RF/PICSEL