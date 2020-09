"The Voice of Poland": Robert Wojciechowski i Julianna Olańska zachwycili. Jak poszło wnuczce Szapołowskiej?

Robert Wojciechowski i Julianna Olańska zrobili największe wrażenie na trenerach w dwóch najnowszych odcinkach "The Voice of Poland". W show nie brakowało również innych ciekawych akcentów - przez program przewinęły się wnuczka Grażyny Szapołowskiej i prawnuczka Jana Kiepury. Jak im poszło?

Karolina Matej - wnuczka Grażyny Szapołowskiej - wystąpiła w "The Voice of Poland". Jak jej poszło? /Jan Bogacz/TVP /materiały prasowe

Przypomnijmy, że w 11. sezonie "The Voice of Poland" uczestników oceniają: Michał Szpak, Tomson i Baron, Urszula Dudziak oraz Edyta Górniak. Z programem pożegnali się Kamil Bednarek i Margaret. Prowadzący to niezmiennie Tomasz Kammel i Maciej Musiał.

Reklama

Dodajmy, że w nowej edycji show TVP pojawiła się nowa funkcjonalność, z której skorzystać mogą trenerzy - blokada. O tym, czym jest, pisaliśmy m.in. TUTAJ.

Jako pierwszego widzowie zobaczyli Juliusza Nyka, zwycięzcę opolskich debiutów z 2010 roku, który jednak po zdobyciu prestiżowego wyróżnienia nie zrobił wielkiej kariery. Wokalista zniknął na kilka lat ze sceny i pracował m.in. na budowie. Podczas przesłuchań w "The Voice of Poland" Nyk wykonał utwór "Proud Mary" Creedence Clearwater Revival i ostatecznie przekonał Urszulę Dudziak. To właśnie po pytaniu trenerki opowiedział o swojej nieudanej karierze.

Opolską przeszłość miał też Michał Bober, uczestnik SuperDebiutu w 2011 roku oraz otrzymał wyróżnienie od telewidzów w koncercie SuperJedynek. Swoich sił próbował również w "X Factorze" (zespół Soul City). Jego wykonanie "1000 metrów nad ziemią" Mroza sprawiło, że fotele odwróciły Urszula Dudziak i Edyta Górniak. Bober zdecydował się dołączyć do ekipy Dudziak.



Wideo Michał Bober - "1000 metrów nad ziemią" - Przesłuchania w ciemno - The Voice of Poland 11

17-letnia Aleksandra Matyka zdecydowała się zaśpiewać wielki przebój Edyty Górniak "To nie ja" i trafiła właśnie do drużyny swojej idolki. Wokalistka zdecydowała się odwrócić fotel, mimo uczestniczka miała w pewnych momentach sporo problemów z piosenką.

"Ale sobie siekierę wzięłaś na spotkanie z nami" - stwierdziła Górniak. "Trochę się tą siekierą pocięłaś" - podsumował złośliwie Baron. "Jestem wzruszona" - podsumowała łagodne zachowanie Górniak Urszula Dudziak.



Dwa fotele odwrócił natomiast Bartosz Utracki. Jego intepretacja "Aury" Mroza trafiła w gusta Edyty Górniak i członków Afromental. Argumentacje trenerów w tym przypadku na nic się zdały, gdyż uczestnik był od początku zdecydowany na Tomsona i Barona.



Wideo Bartosz Utracki - "Aura" - Przesłuchania w ciemno - The Voice of Poland 11

Julianna Olańska, którą widzowie mogą kojarzyć z 11. edycji "Must Be the Music" zaśpiewała "Hej Hej!" Darii Zawiałow. Uczestniczka odwróciła cztery fotele. "Bardzo byłbym zaszczycona, gdybym mogła trafić do chłopaków" - stwierdziła. Na końcu Baron zachwycił się tatuażami wokalistki. "Wygląda jakby wyszła ze stylisty" - odparł.

Po przerwie reklamowej jako pierwszą zobaczyliśmy Sylwię Wysocką z zespołu Rozdarty Pończoch. Wokalistka wybrała utwór "Don’t Call Me Up" Mabel i odwróciła fotele Górniak i Dudziak. Chwilę później swojego ogromnego rozczarowania nie krył Szpak. "Dlaczego się nie odwróciłem?!" - stwierdził, wymieniając zalety uczestniczki. Ta postawiła na Urszulę Dudziak.



Wideo Julianna Olańska - "Hej, hej" - Przesłuchania w ciemno - The Voice of Poland 11

Następnie na scenie pojawiła się Angelika Kiepura, prawnuczka słynnego śpiewaka i aktora Jana Kiepury. Wokalistka, która na jakiś czas rzuciła muzykę, na castingu wykonała piosenkę Naughty Boya i Emeli Sande "Lifted". Do boju o uczestniczkę ruszyli Dudziak i Górniak, używając przeróżnych argumentów. Lepsza w przekonywaniu okazała się Edyta i to do niej trafiła Kiepura.

Maciej Wójcikowski również odwrócił dwa fotele (śpiewał "A Whiter Shade of Pale" Procol Harum). Tym razem jednak w parze z Dudziak odwrócił fotel Michał Szpak. I to właśnie jego wybrał "Macias".

Wielkie emocje wzbudził występ Roberta Wojciechowskiego. Uczestnik wykonaniem utworu "Before You Go" odwrócił wszystkie fotele, a Tomsona i Barona zblokował Michał Szpak, czym rozzłościł duet trenerski. Na prośbę trenerów muzyk wykonał jeszcze dwie piosenki, tym razem akompaniując sobie gitarą. Uczestnik postawił na Urszulę Dudziak.

Wideo Robert Wojciechowski - "Before You Go" - Przesłuchania w ciemno - The Voice of Poland 11

Słynnego członka rodziny miała również Karolina Matej. Wnuczka Grażyny Szapołowskiej zaśpiewała "Love Me Like You Do" Ellie Goulding. Niestety nie udało jej się odwrócić żadnego fotela.

Do dalszego etapu nie przeszli również: Maja Czupryniak (Sigala x Elle Eyre - "Came Here For Love"), Katarzyna Miętek (Adele - "Don’t You Rememer"), Tomasz Kijewski (Scorpions - "Send Me An Angel"), Maja Szkutnik (Ewa Bem - "Moje serce to jest muzyk").