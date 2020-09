"The Voice of Poland": Blokada zmieni zasady w programie. O co chodzi?

Voice Of Poland

Nowe jury i nowa godzina nadawania to niejedyne zmiany, które czekają widzów i uczestników 11. edycji "The Voice of Poland".

Edyta Górniak po kilku latach powraca do "The Voice of Poland" AKPA

Przypomnijmy, że przed 11. edycją show TVP doszło do sporych zmian kadrowych w programie. Z show pożegnali się: Margaret ( zobacz nowy klip! ) i Kamil Bednarek ( posłuchaj nowej piosenki! ). Ich miejsce zajęli: będąca trenerką pierwszej edycji "The Voice Senior" Urszula Dudziak oraz powracająca do programu po kilku latach przerwy Edyta Górniak ( sprawdź nowy klip! ).

Trenerzy 11. edycji "The Voice of Poland"

Doszło również do zmiany na stanowisku współprowadzącej za kulisami programu. Adamowi Zdrójkowskiemu we wręczeniu zaproszeń dla uczestników pomagać będzie jedna z prowadzących 57. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu Małgorzata Tomaszewska, która zastąpiła Marcelinę Zawadzką.

Całkowitą nowością jest też nowa reguła - blokada. Twórcy programu mówią wprost o "rewolucji", dzięki której "emocje sięgną zenitu".

Na obrotowych fotelach pojawią się trzy nowe przyciski z imionami trenerów. Jeżeli jeden z nich za wszelką cenę będzie chciał mieć u siebie uczestnika, którego występ go zachwyci, ale jednocześnie przewiduje, że inny trener też będzie chciał mieć go w swojej drużynie, może go zablokować. Tym samym eliminuje trenera z rozgrywki o danego uczestnika.

"Co tu się stało? Kto mi to zrobił?" - pyta zdenerwowana Edyta Górniak na ujawnionym wideo.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Nowość w "The Voice of Poland" - blokada TVP

Każdy z trenerów może użyć blokady tylko dwa razy podczas całych Przesłuchań w Ciemno, w trakcie których na scenie wystąpi ponad 90 osób wyłonionych spośród ponad 12 tysięcy zgłoszeń.

11. edycja programu "The Voice of Poland" wystartuje w sobotę (12 września) o godz. 21:15. Wokalne talenty w pierwszej części zaprezentują uczestnicy z Mazowsza, w drugiej - z Małopolski i Podkarpacia.

Poprzednią odsłonę show TVP2 wygrała Alicja Szemplińska z drużyny Tomsona i Barona.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Alicja Szemplińska o zwycięstwie w "The Voice of Poland" INTERIA.PL

Możliwość blokowania jako opcję dla wybierających uczestników gwiazd po raz pierwszy wprowadzono w amerykańskim "The Voice" w 14. edycji programu m.in. dla zaostrzenia rywalizacji między uczestnikami.

Blokujący trener musi jednak włączyć opcję wcześniej, przewidując, kto z jego konkurentów odwróci fotel. Nie ma możliwości blokowania odwróconego już fotela.

Ciekawe rozwiązanie przyjęto w Hiszpanii, gdzie blokowany trener nie może nawet odwrócić swojego fotela (w innych edycjach fotel jest obracany, ale juror nie włącza się do walki o uczestnika).

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Tomson i Baron o zwycięstwie Alicji Szemplińskiej w "The Voice of Poland" INTERIA.PL