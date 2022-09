Przypomnijmy, że 3 września rozpoczęła się 13. edycja "The Voice of Poland". Trenerami obecnie są: Justyna Steczkowska, Lanberry, Marek Piekarczyk oraz Tomson i Baron. Program prowadzą Tomasz Kammel, Małgorzata Tomaszewska oraz Adrian Sikora.

Pierwszy etap programu - przesłuchania w ciemno - powoli dobiega końca. Ostatnie odcinki zobaczymy 24 września. Na scenie pojawi się 18 uczestników z Krakowa, Mazowsza i Opolszczyzny.

Trenerzy w trakcie programu uzupełnią swoje 12-osobowe składy, z którymi przejdą do bitew.

"Oglądać się odechciewa". Widzowie TVP ostro o jednym z elementów "The Voice of Poland"

W mediach społecznościowych "The Voice of Poland" pojawiło się zdjęcie smutnej Lanberry z dopiskiem: Kiedy dowiadujesz się, że w sobotę są ostatnie przesłuchania w ciemno.

Jednak jak się okazuje widzowie wytknęli temu etapowi jedną, zasadniczą wadę. Według nich zbytnie skupianie się na historiach z życia uczestników sprawia, że staje się on nudny i rozwleczony. Komentujący domagają się natomiast większej liczby występów.

"Uwielbiam ten program. Ale...mniej historii życia uczestników a więcej śpiewania by się przydało", "Odechciewa się oglądać" - czytamy.

"Bardzo rozwleczony jest ten program poprzez opowiadanie historii przyszłych uczestników. Bardzo często są to opowieści bardzo nudne" - komentował jeden z internautów.

Na szczęście dla widzów już wkrótce będą mogli zobaczyć bitwy, jeden z najchętniej komentowanych i oglądanych etapów "The Voice of Poland". Te rozpoczną się już 1 października i potrwają niemal cały miesiąc.

