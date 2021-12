Marta Burdynowicz w finale "The Voice of Poland" pokonała w głosowaniu widzów Bartosza Madeja, Rafała Kozika oraz Wiktora Dydułę.

W ostatnim odcinku sezonu talent show TVP uczestniczka wykonała m.in. hit Whitney Houston "I Will Always Love You", piosenkę Alicji Majewskiej "Odkryjemy miłość nieznaną" oraz własny singel "Żaden wstyd". Razem z trenerką Justyną Steczkowską zaśpiewała "Angel" Sary McLachlan.

Marta Burdynowicz o zwycięstwie w "The Voice of Poland"

Finalistka programu nie kryła zaskoczenia tym, że ostatecznie wygrała. "Wielki szok i zdziwienie, bo zupełnie inaczej typowałam. Dziękuje wszystkim, którzy głosowali" - mówiła w rozmowie z Jastrząb Post i zdradziła co zrobi z wygraną - 50 tys. złotych. "Myślałam, żeby w końcu zrobić prawo jazdy i kupić może jakiś samochód" - przyznała.

Burdynowicz dodała też, że nie ma nic do porównań do Adele, jednak wolałaby być nie oceniana przez jej pryzmat.



W wywiadzie dla TVP wokalistka ujawniała natomiast, że do show zgłosiła się w ostatniej chwili i przez pracę w teatrze nieco mniej myślała o tym, jak daleko zajdzie. "Może dlatego mniej się stresowałam" - dodała.

"Cudownie mi się pracowało z Justyną i jestem zaszczycona, że się odwróciła" - podsumowała.

Przypomnijmy, że Marta Burdynowicz oprócz 50 tys. złotych, zdobyła również kontrakt z Universal Music oraz tytuł i statuetkę "najlepszego głosu Polski".