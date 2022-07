Edyta Górniak ostatni raz funkcję trenerki w "The Voice of Poland" pełniła w 11. sezonie programu. Jednak potem wokalistka zdecydowała się opuścić talent show.

"Przez ostatnich kilka tygodni spoczywało i ciążyło na moich ramionach kilka ważnych decyzji. Mimo wielu życzliwych rozmów i starań zarówno ze strony Produkcji Programu 'The Voice od Poland' jak i Telewizji Polskiej, niestety nie mogłam przyjąć zaproszenia do programu w tym sezonie. Przepraszam wszystkich Fanów tego formatu. To była dla mnie wewnętrzna batalia i ostatecznie bardzo trudna decyzja..." - tak argumentowała w tamtym czasie swoją decyzję.

Reklama

Produkcja po 11. edycji zdecydowała się na spore roszady w składzie. Oprócz wokalistki program opuścili Michał Szpak i Urszula Dudziak.

W ich miejsce pojawili się: Marek Piekarczyk, Sylwia Grzeszczak oraz Justyna Steczkowska.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Edyta Górniak zalała się łzami w "The Voice of Poland" TVP

13. sezon "The Voice of Poland". Co już wiadomo?

Na długo przed startem nowej edycji show TVP wiadomo było, że trenerką nie zostanie ponownie Sylwia Grzeszczak. Wokalistka uznała, że skupi się na nagrywaniu nowej muzyki i koncertach, co jest na tyle czasochłonne, że nie może łączyć z tego z pracą w TVP.



Swój powrót do "The Voice of Poland" potwierdziła natomiast Justyna Steczkowska. Po tym, jak wokalistka potwierdziła, że będzie trenerką kolejnej edycji, głos zabrała Edyta Górniak.

"Nie można zachowywać się i działać jak wróg, a potem zaprzeczać sobie, że się nim nie jest. Czyny i słowa powinny być te same. Nie są. Być może teraz po czasie jest jej zwyczajnie głupio i próbuje załagodzić takimi słowami swój wizerunek publiczny. Myśli jak widać wyłącznie o tym, bo od tego zaczęła" - powiedziała "Faktowi", zwracając uwagę, że nie wróci do programu dopóki będzie tam Justyna Steczkowska.

Wokalistki pokłóciły się przy okazji koncertu "Solidarni z Ukrainą". Powodem konfliktu było zamieszanie wokół wynagrodzeń za występ.

"The Voice of Poland" po raz trzynasty wróci we wrześniu 2022 roku. Na razie nie wiadomo, kto jeszcze znajdzie się wśród trenerów.