Finaliści 13. sezonu "The Voice of Poland" przed ostatnim odcinkiem show pojawiają się w programie "Pytanie na Śniadanie", aby opowiedzieć o przygotowaniach do najważniejszego momentu w ich karierze.

Nie zabrakło też Konrada Bauma z Markiem Piekarczykiem. Uczestnik i trener znali się jeszcze przed programem, o czym sami przypomnieli.

"Dzięki piosence 'Gdzie jest nasza miłość' z moim tekstem poznaliśmy się, bo Konrad zadzwonił do mnie kiedyś i powiedział mi, że ma zespół, będą grali charytatywny koncert i czy bym zgodził się wystąpić. Przyjechałem. On się nauczył kawałka piosenki i wystąpiliśmy w duecie. To był internetowy koncert, ale udało się uzbierać strasznie dużo pieniędzy" - wspominał Piekarczyk.

Reklama

Tomasz Kammel następnie zapytał Konrada Bauma o reakcję jego ojca na dedykowany mu list, który przeczytał w trakcie "The Voice of Poland".

"Zawsze po odcinkach na żywo dzwonię do rodziców i potem wyłączam telefon. Tata za bardzo nie mógł mówić, a mama powiedziała, że siedział ja wryty i nie mógł wyjść z szoku. Potem rozmawialiśmy na spokojnie i był ze mnie bardzo dumny. Nie spodziewał się, że coś takiego zrobię przed oczami całej Polski" - opowiadał Baum.

Piekarczyk dostaje pytanie o Bogdana Świerczka. Zaskoczył odpowiedzią

Następnie temat zszedł na współpracę na linii trener - uczestnik. Piekarczyk zaznaczał, że nie ma konkretnego typu wokalisty, z którym lubi pracować. "Jestem otwarty i czekam na przygodę muzyczną i człowieka niesamowitego" - stwierdził.

Tomasz Kammel zadał mu wtedy zaskakujące pytanie.

"Jesteś otwarty, ale jak zobaczyłeś, jaką piosenkę na singla wybrał Boguś Świerczek to trochę było ci ciężko, chyba, że źle odczytałem. Dla niezorientowanych, Bogdan poszedł w dance, co było zaskakujące z punktu widzenia drużyny, w której był" - mówił prowadzący, a Piekarczyk zaczął się śmiać i odpowiedział jedynie: "Pozwól, że nie będę tego komentował". O krytyce piosenki Świerczka możecie przeczytać TUTAJ.

Wideo Konrad Baum | „Sam jak Ty” | LIVE | The Voice of Poland 13

Po chwili rozszerzył jednak swoją wypowiedź.

"Są takie chwile w programie, na które nie mam żadnego wpływu. Tak było z nokautem i tak jest z singlami. Muszę kreować pewne rzeczy, bo wokaliści nie są tacy mądrzy i nie wiedzą, że są piosenki, których nie powinni śpiewać. Im się wydaje, że ona jest fajna, ale oni nie mogą jej śpiewać, bo się wyłożą. To nie pasuje do człowieka, nie wyraża go" - stwierdził.

Konrad Baum w finale "The Voice of Poland" o zwycięstwo powalczy z Łukaszem Drapałą, Eweliną Gancewską i Dominikiem Dudkiem.