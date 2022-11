Półfinał "The Voice of Poland" to wyjątkowy moment dla uczestników programu. Wtedy właśnie mają okazję do zaprezentowania swoich autorskich utworów przed trenerami, publicznością oraz telewidzami.

Aelin w półfinale zaśpiewa utwór "To już za mną". Co ciekawe pochodzą z Ukrainy wokalistka, wykona numer po polsku. Słowa do piosenki napisał Piotr Kozieradzki. Muzykę skomponował razem z uczestniczką, Janem Szareckim i Markiem Walaszkiem.

Sprawdź tekst "To już za mną" Aelin!

Wideo Aelin - To już za mną (Official Audio)

Aelin zachwyca w "The Voice of Poland". Widzowie pod wrażeniem

Premiera piosenki Tetiany nie umknęła fanom wokalistki.



"Przepiękna nuta. I super opanowany Polski Aelin! Jestem mega dumna, taka profesjonalistką wokalna".

"Szacun ogromny za opanowanie języka polskiego do takiego stopnia, żeby śpiewać w nim tak jak w ojczystym języku".

"Ta piosenka jest taka piękna, że brakuje mi słów.... I ten głos... Tak piękny i emocjonalny.. Jedyny w swoim rodzaju. Nawet jeśli Ailen nie wygra, to jestem pewien że zrobi wielką karierę!" - komentowali widzowie jej nową piosenkę.