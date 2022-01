W pierwszy dzień nowego 2022 roku "The Voice Senior" ponownie zabierze widzów w podróż pełną muzyki, pasjonujących wspomnień i ciekawych anegdot.



W nowej edycji na scenie zaprezentuje się około 40 wyjątkowych uczestników, którzy zostali wybrani spośród niemal dwóch tysięcy chętnych chcących zaprezentować swój talent na scenie. Ich muzyczne umiejętności ocenią Alicja Majewska, Witold Paszt oraz debiutujący w roli trenerów "The Voice Senior" - Maryla Rodowicz oraz Piotr Cugowski.

"Kiedy się widzi tych wykonawców, jest żywa muzyka, to już jest sama przyjemność" - mówi Maryla Rodowicz.



"To są wspaniali ludzie i mimo metryki mają bardzo młode dusze" - dodaje Piotr Cugowski.



"Od tych ludzi bije pozytywna energia, mimo że przechodzili bardzo trudne chwile w życiu" - wyjaśnia Witold Paszt, który w obrotowych fotelach zasiadł już po raz drugi.

"W żadnej dziedzinie wiek nas nie musi ograniczać. Ten program daje możliwość, żeby coś realizować, że senior '60 plus' ma jeszcze możliwość pokazania się światu, przeżycia emocji. Do tej edycji przystępowałam z emocjami ciekawości" - wyznaje Alicja Majewska, która będzie trenerką już po raz trzeci.



Najwięcej zachwytów wzbudziła pochodząca ze Lwowa Larysa Tsoy, która wykonała "Kolorowe jarmarki" z repertuaru Maryli Rodowicz. Jako pierwsza swój fotel odwróciła właśnie królowa polskiej piosenki, a w jej ślady szybko podążył Piotr Cugowski. Ostatecznie uczestniczka przekonała do siebie wszystkich trenerów, a na stojąco oklaskiwali ją Witold Paszt i Piotr Cugowski.

To właśnie Larysa po pierwszym odcinku wyrasta na jedną z faworytek programu, co widać po odtworzeniach nagrania (ponad 18 tys.) i liczbie reakcji i komentarzy na facebookowym profilu programu (odpowiednio ponad 1,1 tys. i ponad 200).



Wideo Larysa Tsoy - "Kolorowe jarmarki" - Przesłuchania w ciemno - The Voice Senior 3

W 2013 r. Larysa Tsoy wystąpiła w nieistniejącym już programie "X Factor". Wówczas przed kamerami wyznała, że przeszła ciężki nowotwór, przez który straciła m.in. część szczęki. Do show TVN-u przyszła po to, by udowodnić, że rak to nie wyrok.

"Pani nie wie, jak wielu ludzi pani inspiruje! Niech ci ludzie wstaną z tej kanapy!" - emocjonował się wówczas Czesław Mozil.

"Jesteś żywą torpedą" - dodał Kuba Wojewódzki.



Kto jeszcze przekonał trenerów w "The Voice Senior"? Na scenie wystąpili m.in. Jan Tiahnybok ("It's now or never" Elvisa Presleya - drużyna Alicji Majewskiej), Andrzej Wojda ("W piękny wieczór" - Piotr Cugowski), Wojciech Mickunas ("In The Ghetto" Elvisa Presleya - Piotr Cugowski), Ewa Sikocińska-Gacka ("La Vie En Rose"- Witold Paszt) i Andrzej Biliński ("Wymyśliłem ciebie" - Alicja Majewska).

Przypomnijmy, że podobnie jak w ubiegłym roku, widzowie będą mogli śledzić losy uczestników podczas czterech odcinków przesłuchań w ciemno, jednego odcinka półfinałowego oraz wielkiego finału, w którym zwycięzcę wybiorą widzowie biorący udział w głosowaniu SMS.

Nową edycję muzycznego show prowadzą Marta Manowska oraz Rafał Brzozowski, którzy przybliżają sylwetki uczestników odwiedzając ich w domach, rozmawiając z ich bliskimi.

Poprzednie odsłony wygrały Siostry Szydłowskie (drużyna Urszuli Dudziak) oraz Barbara Parzeczewska (podopieczna Andrzeja Piasecznego).