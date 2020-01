"The Voice Kids": Wnuczka twórcy Fasolek podbiła serce Dawida Kwiatkowskiego

Dawid Kwiatkowski i Cleo stoczyli zacięty bój o 14-letnią uczestniczkę "The Voice Kids" – Emilię Sentkowską. Jak się okazało, nastolatka ma na swoim koncie występy w grupie Fasolki, a jej dziadkiem jest nie kto inny a twórca kultowego Kulfona.

Emilia Sentkowska to 14-latka, która swoją przygodę ze śpiewem rozpoczęła w wieku pięciu lat.

To wtedy dołączyła do zespołu Fasolki, założonego przez jej dziadka - Andrzeja Marka Grabowskiego - twórcę wielu programów telewizyjnych dla dzieci takich jak: "Ciuchcia", "Budzik" czy "Tik-Tak". To również on był pomysłodawcą stworzenia Kulfona (jego większa wersja pojawiła się też za kulisami "The Voice Kids"), jednej z najbardziej kultowych postaci programów dziecięcych emitowanych na TVP.

Emilia obecnie doskonali swój warsztat podczas zajęć wokalno-aktorskich. Do programu "The Voice Kids" próbowała dostać się od pierwszej edycji.

Przed trenerami zaprezentowała się w piosence Vanessy Carlton "A Thousand Miles" i odwróciła fotele Cleo oraz Dawida Kwiatkowskiego. Zwłaszcza trener był zainteresowany zwerbowaniem 14-latki do swojej drużyny.



Wokalista uciekł się nawet do komplementów pod adresem trenerki. "Chciałbym powiedzieć coś, czego jeszcze nie mówiłem" - zaczął tajemniczo Dawid Kwiatkowski, po czym ruszył w stronę Cleo.

"Odkąd pojawiłaś się w programie, naprawdę stałem się twoim wielkim fanem. Mówię to z całego serca. Uwielbiam spędzać z tobą czas, uwielbiam twoje piosenki. Nigdy tego nie mówiłem, ale to jest prawda" - wyznał Dawid.

"Nie mówiłem tego dlatego, bo dziś poznałem Emilkę i teraz tak jak z Cleo chce spędzać czas, to chcę go spędzać też z tobą" - powiedział już wprost do uczestniczki. Taktyka Kwiatkowskiego okazała się skuteczna, a 14-latka wybrała właśnie jego skład.