"The Voice Kids": Marcin Maciejczak idzie po wygraną? Wielki powrót Roksany Węgiel [RELACJA, WIDEO]

Co się wydarzyło podczas sobotnich (4 stycznia) odcinków "The Voice Kids"? Do roli faworyta aspiruje 13-letni Marcin Maciejczak, którego występ podbił serca wszystkich trenerów.

Marcin Maciejczak w "The Voice Kids"

Do trzeciej edycji dziecięcego show TVP2 zgłosiła się rekordowa ilość ponad 2000 osób. Do przesłuchań w ciemno zaproszono ponad 70 dzieci w wieku 8-15 lat. W finałowym etapie to widzowie wybiorą zwycięzcę, który otrzyma nagrodę pieniężną przeznaczoną na przyszłą edukację w wysokości 50 tys. zł.



W poprzednich edycjach popularność zdobyli tacy wykonawcy, jak m.in. Roksana Węgiel, Viki Gabor, 4Dreamers, Zuza Jabłońska, Ania AniKa Dąbrowska, Mateusz Golicki i Adam Kubera. Dodatkowo Roksana Węgiel i Viki Gabor zwyciężyły w Konkursie Piosenki Eurowizji dla Dzieci (odpowiednio w 2018 i 2019 roku).

To właśnie Roksana Węgiel gościnnie powróciła do "The Voice Kids", przypominając na początku odcinka swój przebój "Potrafisz".

Serca trenerów i publiczności podbił pokazany jako ostatni Marcin Maciejczak. 13-latek z liczącej niespełna 400 mieszkańców wsi Bartochów w województwie łódzkim w zaśpiewał "I'll Never Love Again" Lady Gagi.

Cleo, Dawid Kwiatkowski oraz Tomson i Baron odwrócili swoje fotele po zaledwie kilku wyśpiewanych przez chłopca taktach.



"Mam niedosyt tego jak śpiewasz" - stwierdził podekscytowany Baron. "Niesamowity!" - wyznała zaskoczona Cleo.



Marcin w domowym zaciszu, nagrywa telefonem klipy, tworzy do nich scenografie i sam je montuje. Mimo młodego wieku ma na koncie kilka scenicznych występów przed wielką publicznością.



"Bardzo lubię występować na scenie. Czuję się jak ryba w wodzie" - mówi uczestnik.



"Byłam na każdym występie Marcina. Każdy powodował gęsią skórkę i wywoływał łzy w oczach" - wyznaje mama chłopca, Ewelina.

Pod wrażeniem był również Dawid Kwiatkowski.



"Ręce mi się trzęsą po tym, co usłyszałem. Nie używam takich słów w tym programie, szczególnie na tym etapie, ale masz wielką szansę, żeby wygrać ten program. Naprawdę! Marcin jest indywidualistą w tym co robi. Wygląda tak jak ja 6-7 lat temu, ale śpiewa lepiej niż ja. Czuję, że kryje się w nim wielka artystyczna dusza" - chwalił trener i to właśnie jego wybrał Marcin Maciejczak.

Trzy fotele odwrócili także wracająca do programu Julia Wincenciak (w drugiej edycji nie przeszła przesłuchań w ciemno), która zaśpiewała "If I Ain't Got You" Alicii Keys (trafiła do drużyny Tomsona i Barona), Lara Hidane ("Rise up" Adry Day - Tomson i Baron), Beniamin Nowakowski ("Dive" Eda Sheerana - wybrał Dawida Kwiatkowskiego), Julia Wiśniewska ("Flashlight" Jessie J - Dawid Kwiatkowski), Milena Alot ("Girl on Fire" Alicii Keys - Tomson i Baron).

Trenerzy poprosili Milenę, by zaśpiewała coś jeszcze - wtedy na scenie pojawił się tata 14-latki i w duecie wykonali oscarowy przebój "Shallow" Lady Gagi i Bradleya Coopera. Przy tej okazji nie zabrakło kpin z pamiętnego duetu Dawida Kwiatkowskiego i Maryli Rodowicz w tym utworze.

"Dawid, twoja ulubiona piosenka" - żartował Baron.

Do dalszego etapu zakwalifikowali się także Kuba Maliszewski ("Nothing's Gonna Change My Love for You" Glenna Medeirosa - drużyna Cleo), Iga Pawełczak ("Don't Stop the Music" Rihanny - Tomson i Baron), Paweł Madzia ("Chwytaj dzień" Zbigniewa Wodeckiego i Kayah - Cleo), Fabian Kurnyta ("Don't Stop Me Now" Queen - Tomson i Baron) i Karina Kowalska ("Call Me Maybe" Carly Rae Jepsen - Dawid Kwiatkowski).