Emocjonujący występ w "The Voice Kids". Cleo zalała się łzami

Występy młodych uczestników "The Voice Kids" wywołują ogromne emocje u trenerów muzycznego show. W sobotnim odcinku na scenie usłyszymy utwór promujący film "Miasto 44" w wykonaniu trzech nastolatek z drużyny Dawida Kwiatkowskiego. Trio doprowadzi Cleo do łez.

Wzruszona Cleo w "The Voice Kids"

Piosenkę "Miasto 44", którą w oryginale śpiewali Anna Iwanek, Pati Sokół oraz Piotr Cugowski wykonają Anastazja Maciąg, Estera Kmiecik i Gabrysia Zalewska. Niezwykle poruszający tekst piosenki i świetne wykonanie tria sprawiło, że Cleo nie mogła powstrzymać łez, co już teraz możecie zobaczyć w naszym wideo.



"Przepraszam, ale doprowadziłyście do tego, że ciotka troszkę się spłakała" - powiedziała przez łzy Cleo tuż po zakończeniu występu.

"Dawid dziękuję, że wybrałeś ten utwór. Nabiera mocy, gdy tak młode osoby śpiewają te słowa uderzające prosto w serce" - dodała trenerka "The Voice Kids".

Przypomnijmy, że w najbliższą sobotę o godzinie 20:05 w TVP2 zobaczymy pierwsze muzyczne bitwy trzeciej edycji "The Voice Kids". Na scenie zaprezentuje się podzielona na tria drużyna Dawida Kwiatkowskiego. Po każdym występie wokalista zdecyduje, który uczestnik przejdzie do kolejnego etapu.



