Zanim na scenie pojawił się pierwszy wykonawca "Koncertu Platynowego" na scenie mogliśmy zobaczyć występy, podczas których wparto walczących w wojnie Ukraińców.



Maleńczuk wspiera Ukraińców i pozdrawia Lecha Wałęse

Jako pierwsi na scenie pojawili się muzycy z grupy Enej, a z ekranu towarzyszył im wokalista Kozak System - Iwan Łenio.

"Bardzo bym chciał być u was w Sopocie, ale nie mogę, bo u nas w Ukrainie jest wojna. Zamiast mikrofonu, trzymam automat. Ale wierzę, że razem uda nam się przezwyciężyć Putina i rosyjskie imperium. Bardzo wam dziękuję i chwała Ukrainie" - mówił wokalista.



Reklama

Enej wykonał utwór "Brat za Brata" ( posłuchaj! ). "Słońce już buduje dzień / Zachodu wiatr zagoi wam serce / Drogi to kraj, Boże siły nam daj / Aby doczekać się Ukrainy w Europie!" - brzmiały słowa piosenki.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Enej na festiwalu w Sopocie: To będzie ukłon w stronę Ukrainy POLSAT GO

Na scenie pojawił się też Kamil Bednarek, który z Daną Winnicką wykonał utwór "Nad zieloną miedzą" ( zobacz! ). Jako ostatni muzycznie Ukrainę wsparł Maciej Maleńczuk.

"Całym sercem wspieramy Ukraińców, którzy zamiast jeździć kabrioletami i podrywać panienki, muszą walczyć" - mówił Maleńczuk. Ze sceny pozdrowił również Lecha Wałęsę, któremu podziękował za "wyprowadzenie rosyjskich wojsk z Polski". "Kto o tym, niech sobie przypomni" - podsumował i wykonał utwór "Sługi za szlugi" ( posłuchaj! ).

Swój występ zakończył natomiast piosenką "Vladimir" ( posłuchaj! ). "Przypominam Legionowi Wolność Rosji, kto jest ich celem" - stwierdził.



Polsat SuperHit Festiwal 2022: Koncert Platynowy 1 / 14 Kaśka Sochacka Źródło: Reporter Autor: Wojciech Stróżyk udostępnij

"Koncert Platynowy". Kto wystąpił?

Następnie rozpoczęła się właściwa część "Koncertu Platynowego". Jako pierwsza na scenie pojawiła się Cleo, która wykonała przeboje "Dom" ( posłuchaj! ) oraz "Za krokiem krok" ( posłuchaj! ). Towarzyszyły jej tancerki w słowiańskich strojach.

Następnie scenę przejęli Kasia i Jacek Sienkiewicz, czyli Kwiat Jabłoni. Muzyczne rodzeństwo wykonało piosenki "Dziś późno pójdę spać" ( posłuchaj! ) i "Drogi proste" ( zobacz! ).



Po przerwie widzowie mogli zobaczyć w akcji klubowe trio Komodo ( posłuchaj! ), które wraz z wokalistą Thomasem Sykesem wykonali hity "(I Just Died In Your Arms)" oraz "Is This Love" ( sprawdź! ). Po ich występie nastąpiła całkowita zmiana klimatu. Swoje przeboje - "Hej Wy" ( posłuchaj! ) i "Dobry moment" ( posłuchaj! ) - zaśpiewał Kortez. Po nim przed publiką pojawił się Piotr Cugowski i zaprezentował utwór "Kto nie kochał" ( zobacz! ).



Kolejna wystąpiła Kaśka Sochacka, która wykonała utwory "Niebo było różowe" ( posłuchaj! ) oraz "Dla mnie to już koniec" ( posłuchaj! ), który wykonała z Kortezem. Wielkim nieobecnym koncertu był Paweł Domagała ( sprawdź! ). Wokalista i aktor z powodu choroby nie mógł wystąpić w Sopocie.