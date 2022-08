To już tradycja, wcześniej woodstockowa, obecnie polandrockowa - Szymon Chwalisz już po raz jedenasty przygotował specjalną gitarę malowaną aerografem.

- Jest to dwugryfowa gitara vintage, bardzo ciężka. Namalowani są goście ASP (Marcin Dorociński, Dawid Ogrodnik, Basia Kurdej-Szatan) i muzycy (Nergal z Me And That Man, Organek i Tatiana z zespołu Jinjer) - opowiada nam twórca.

Na instrumencie miał się pojawić Fred Durst z zespołu Limp Bizkit, jednak niemal w ostatniej chwili amerykański zespół odwołał wszystkie koncerty z powodu problemów zdrowotnych swojego lidera. - Może do trzech razy sztuka - śmieje się Chwalisz, przypominając, że grupa miała przyjechać na Pol'and'Rock 2021.

Specjalne gitary z podpisami portretowanych gwiazd trafiają na aukcje podczas dorocznego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W sumie te instrumenty przyniosły ok. 300 tysięcy zł.

- Ostatnio te gitary chodzą po jakieś 50-70 tys. Dla mnie jest to absolutnie jakiś fenomen, że tak to zadziałało - nie może się nadziwić Szymon Chwalisz.

Michał Boroń, Czaplinek-Broczyno

