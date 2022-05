"Mr. Brightside", "Somebody Told Me" ( posłuchaj! ), "When You Were Young", "Human"... Lista hitów stworzonych przez The Killers w czasie ponad dwudziestu lat ich kariery jest długa i imponująca. Grupa powstała w 2001 roku w Las Vegas i zgodnie z wizerunkiem słynnego amerykańskiego miasta, już od pierwszych singli z debiutanckiego albumu "Hot Fuss" (2004) porywała fanów rozmachem i przebojowością.

Przy drugim albumie zespół był już dobrze naoliwioną, rozpędzoną rockową maszyną. Posiadali swój własny styl, charakterystyczny głos Brandona Flowersa i stale powiększającą się rzeszę fanów na całym świecie. Sukces "Sam's Town" dał The Killers aż 2 statuetki Brit Awards (International Group, International Album) oraz szóstą i siódmą nominację do Grammy za kawałek "When You Were Young".



Reklama

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. The Killers All These Things That I Have Done

The Killers z gigantycznym sukcesem na świecie. Znów wystąpią w Polsce

Kolejna płyta "Day & Age" sprzedała się w ponad 3 milionach sztuk, a taneczny singel "Human" trafił do Top 10 w Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Niemczech, Szwecji i kilkunastu innych krajach. W 2012 roku The Killers zaprezentowali czwartą płytę "Battle Born", a wydany pięć lat później "Wonderful Wonderful" od razu trafił na 1. miejsce w USA.

Dwa ostatnie lata, chociaż niezwykle trudne dla muzyki, nie zahamowały ich kreatywności. W 2020 roku grupa podzieliła się z fanami szóstym albumem. "Imploding The Mirage", a wydany w ubiegłym roku "Pressure Machine", tak jak wszystkie dotychczasowe płyty The Killers, znalazł się na szczycie w UK już w pierwszym tygodniu po wydaniu.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. The Killers When You Were Young

2 lipca będziemy świętować razem z zespołem dwie przebojowe dekady ich działalności. Do zobaczenia pod Orange Main Stage!

Wśród dotychczas ogłoszonych gwiazd znaleźli się m.in. Dua Lipa, Doja Cat, Imagine Dragons, Twenty One Pilots, Playboi Carti, Martin Garrix, The Chemical Brothers, Måneskin, Megan Thee Stallion, Glass Animals, Gunna, Dawid Podsiadło, Taco Hemingway, Clairo, Tove Lo, Little Simz, Jessie Ware, Royal Blood, Years & Years, The Smile czy Michael Kiwanuka. Do zobaczenia na Lotnisku Gdynia-Kosakowo, 29 czerwca - 2 lipca.