Uczestników "Mam talent" oceniają: Agnieszka Chylińska, Małgorzata Foremniak oraz Jan Kliment. Program od pierwszej edycji prowadzi Marcin Prokop. Przez wiele odsłon towarzyszył mu Szymon Hołownia, który od jakiegoś czasu zajmuje się polityką. Obecnie drugim gospodarzem show jest Michał Kempa - polski komik i stand-uper.

"Mam Talent": Co wydarzyło się w trzecim półfinale?

W półfinałach przygotowano platynowy przycisk oraz dziką kartę. Platynowy przycisk pozwoli wybranemu przez jury uczestnikowi awansować do finału bez względu na wynik głosowania telewidzów (otrzymał go akordeonista Miłosz Bachonko). Z kolei dziką kartę otrzyma jeden z półfinalistów, który zajmie trzecie miejsce w głosowaniach - ta przepustka zostanie przyznana na podstawie głosów widzów programu.

Po pierwszych dwóch odcinkach na żywo miejsca w finale mają już zapewnione Miłosz Bachonko, Waldek Kukurowski, Jadwiga Krowiak i Sara Kreis, Laura Florentyna Dziąba oraz Teatr Sztuka Ciała.

Pierwszym uczestnikiem był 10-letni perkusista Aleksander Cent, który zaprezentował wiązankę przebojów: "Beat It" Michaela Jacksona, "Get Lucky" Daft Pank, "In the Shadows" The Rasmus i "It's My Life" Bon Jovi.

"Jesteś przeutalentowany, masz bardzo dużo luzu" - chwaliła Agnieszka Chylińska. "Dałeś po garach ostro" - dodała Małgorzata Foremniak.

Adam Mikołajek wykonał serię tricków na hulajnodze, choć jeden z nich zakończył się upadkiem. "Jesteś wspaniały" - powiedziała Małgorzata Foremniak. "Jestem w tobie zakochana jako człowieku" - dodała Agnieszka Chylińska.

Tancerki z grupy NDS Modern Jazz przyznały, że zainspirowały się słowami Małgorzaty Foremniak i na scenie pojawiły się w różowych stylizacjach (oprawę muzyczną stanowił m.in. przebój "Barbie Girl" zespołu Aqua). "Moje różowe słodkie panienki" - słodziła Foremniak. "Sama bardzo lubię się zmieniać, ja się czuję bardzo zaskoczona, ale nie wiem co z tym fantem zrobić" - miała wątpliwości Agnieszka Chylińska. "Jak zaczęłyście tańczyć na obcasach, to było widać, że było nierówno" - zauważył Jan Kliment.

Formacja Mija Mi na scenie pojawiła się z tancerkami z grupy Next Tomka Barańskiego w autorskim utworze "Alohomora" ( sprawdź! ). Ten zespół w odcinku castingowym mocno podzielił jurorów, Małgorzata Foremniak zdecydowała się nawet wcisnąć czerwonego "iksa".



"Widzę że włożyliście bardzo dużo pracy, wizualnie jest to przepiękna forma, natomiast nie zmienię swojego zdania, bo nie czuję ciebie" - skomentowała jurorka.

Odmienne zdanie miała Agnieszka Chylińska: "Będziesz mieć bardzo trudno, bo jesteś piękna, zdolna i świadoma, ale tego ludzie nie lubią. Życzę wam ogromnego sukcesu". Jan Kliment dodał, że "to się chce oglądać i tego chce się słuchać".

Łotysz Alexey Smolov zaprezentował akrobacje na kole. "To jest nieprawdopodobne, jak ty umiesz grać z grawitacją" - mówił Jan Kliment. "Zupełnie odleciałam, ponieważ twój występ przeniósł mnie tak jak jazz" - powiedziała w swoim stylu Małgorzata Foremniak. "To była niezwykła opowieść o walce człowieka z mitem doskonałości. Jako artysta jesteś wielki" - podsumowała Agnieszka Chylińska.



Tancerka Nadia Rosiak (pięciokrotna mistrzyni świata) wywołała gorące emocje wśród jurorów. "Jest tak wysoki poziom twojej doskonałości, że tu nie ma wątpliwości" - mówił Jan Kliment. "Jesteś nieprawdopodobna" - dodała Małgorzata Foremniak. "Podziękuj sobie za ten występ, jesteś świetna" - nie miała wątpliwości Agnieszka Chylińska.

Julia Masnicova jest wokalistką i akordeonistką ze Słowacji, która mieszka w Krakowie, gdzie studiowała na Akademii Muzycznej. Na scenie wykonała utwór "Tabakiera" z repertuaru Kayah i Gorana Bregovicia ( sprawdź! ).

"Słuchanie ciebie jest przeżyciem" - Małgorzata Foremniak porównała uczestniczkę do Anny German i jej muzycznej tęsknoty. "Zachwycający występ, gratulacje" - dodała Agnieszka Chylińska, a Jan Kliment docenił piękno głosu i gry Julii.

7-letnia Martyna Stawowy do półfinału trafiła jako laureatka Złotego Przycisku od Jana Klimenta. Tancerka z Barwałdu Górnego na scenie stworzyła magiczny show, a jurorzy przecierali oczy ze zdumienia (modern jazz trenuje niewiele ponad 1,5 roku). "Miałam takie uczucie, jakby Boże Narodzenie przyszło wcześniej" - mówiła Agnieszka Chylińska. "Ty jesteś absolutnym światłem" - to słowa Małgorzaty Foremniak. "Po twoim występie bolą mnie wszystkie stawy. Jesteś rozkoszna, masz niesamowity talent" - chwalił Jan Kliment, a wszyscy jurorzy oklaskiwali dziewczynkę na stojąco.

Marisa Smutek zaśpiewała własną piosenkę "Brightside" pokazując imponującą siłę głosu. "Jesteś przepiękna, twoja osobowość patrzy na scenę" - stwierdził Jan Kliment. "Powiedziałaś, że jesteś z siebie dumna, ja też jestem z ciebie dumna" - dodała Małgorzata Foremniak. "Życzę ci przede wszystkim nagrania pięknej płyty, żeby wszyscy się mogli tobą zachwycać" - podsumowała Agnieszka Chylińska.



Daria Umańska (dwukrotna mistrzyni Europy w gimnastyce) do Warszawy przyjechała po wybuchu wojny w Ukrainie. Na scenie zaprezentowała akrobacje na linie. "Niebywały występ, myślę, że jeden z najlepszych" - komplementował Jan Kliment. "Jestem zachwycona jak zamieniasz się w gwiazdę. Jesteśmy wszyscy ugotowani" - powiedziała Agnieszka Chylińska. "Za chwilę na antenie Magda Gessler" - zażartował Marcin Prokop.

W pierwszej trójce znaleźli się Aleksander Cent, Martyna Stawowy i Daria Umańska. Najwięcej głosów telewidzów zdobyła 7-letnia Martyna.

Decyzją jurorów do finału awansowała Daria Umańska, na którą zagłosowali Małgorzata Foremniak i Jan Kliment. Młodego perkusistę poparła tylko Agnieszka Chylińska. Po tym odcinku szansę na dziką kartę utrzymała Vanessa Kujawiak.

Zgadzacie się z wyborem finalistów?