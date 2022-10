W jury programu zasiadają: Agnieszka Chylińska, Małgorzata Foremniak oraz Jan Kliment. Program od pierwszej edycji prowadzi Marcin Prokop. Przez wiele odsłon towarzyszył mu Szymon Hołownia, który od jakiegoś czasu zajmuje się polityką. Obecnie drugim gospodarzem show jest Michał Kempa - polski komik i stand-uper.

"Mam Talent": Co wydarzyło się w 8. odcinku?

Karol Sewioł pojawił się na castingu po raz drugi. Rok wcześniej sztuczki wykonywane z piłką nożną nie udały się i nie przeszedł do kolejnego etapu. Wtedy po kilku próbach, trick udał się dopiero po tym, jak butelką wody uraczył go Jan Kliment.

"Ale jest uparty" - mówiła Agnieszka Chylińska. "Umieram z zachwytu, że jesteś taki konsekwentny". Wszyscy jurorzy byli na "tak".

Akrobatki Anna (21 lat) i Beata (53 lata) Kawiak, czyli matka i córka, które wystąpiły razem po raz pierwszy właśnie w programie. Kobiety dostały od publiczności owacje na stojąco.

"Mnie czasem trudno być profesjonalną w programie 'Mam Talent'. Dla mnie to jest piękna historia, że jesteście razem" - powiedziała Chylińska

Małgorzata Foremniak stwierdziła jednak, że występ był wzruszający, ale sam taniec jej nie zachwycił. Jako jedyna jurorka była na "nie".

10-letni Nestor Koktysz zaprezentował żonglerkę maczugami.

"Jak długo to robisz?" - zapytała Małgorzata Foremniak. "Piłkami to najdłużej 15 minut" - odpowiedział chłopiec, czym rozbawił jurorów.

Chylińska zapytała Nestora, czy da radę nauczyć Janka Klimenta chociaż jednej sztuczki. Chłopiec pokazał mu najtrudniejszą ze sztuczek, ale oczywiście tancerz nie dał sobie z nią rady. Nestor dostał 3 "taki".

"Dudziarz Patryk" zaprezentował się w tradycyjnym szkockim stroju i zagrał na dudach. "A masz gacie?" - zapytała Foremniak". Kolejne 3 x "tak".

Pani Elżbietą zaprezentowała grę na pile i wykonała walca z "Nocy i dni". Znowu padły 3 "taki".

Alia Fay powiedziała, że ma 3625 lat, czy... na nasze 29. Agnieszka Chylińska trochę się naśmiewała z wizerunku uczestniczki, a ta podczas występu zaprezentowała grę na flecie oraz zaśpiewała do medytacyjnego podkładu. Jurorzy byli skonsternowani.

"Alia, zawstydziłaś mnie. Pomyślałam sobie, ze przyszła sobie taka rusałka, a ja dalej mam dreszcze" - powiedziała była wokalistka O.N.A.

8-osobowa reprezentacja Koronczarek z Koniakowa zaprezentowały "heklowanie". Wyjątkowo zainteresowana była Agnieszka Chylińska, która sama stwierdziła ma stringi z Koniakowa.

"Macie wielki talent do cierpliwości" - powiedział Kliment. "Piękne spotkanie z pięknymi kobietami" - dodała Chylińska. 3 razy "tak".

Nadia Rosiak z Wrocławia zaprezentowała taniec współczesny. 15-latkę wspierali rodzice.

"To jest naprawdę wysoki poziom. Jestem bardzo zachwycony" - powiedział Jan Kliment, a gdy podpytał o sukcesy tancerki, okazało się, że jest 3-krotną mistrzynią świata w solówce jazzowej.

"Jesteś jak z innego wymiaru" - dodała Foremniak. 3 razy "tak".

Tomas Ringel przyjechał do programu z Czech. W "Mam Talent" pokazał swój talent wokalny, ale wcześniej prosił o rozmowę po angielski, ale Kliment nalegał na czeski.

"Tak, z radia" - odpowiedział 21-latek, a jurorzy zaśmiali się. "Czeski film" - krzyknęła Chylińska.

"Bałem się, że to będzie wtopa" - mówił po występie tancerz. "Masz wielki talent".

"Jakbyś mógł mu powiedzieć, że pierwszy raz w życiu widziałam faceta, który tak piękną i smutną piosenkę zaśpiewał z tak roześmianymi oczami. Wspaniały występ" - powiedziała Chylińska. 3 razy "tak".

W stroju kucharskim na scenę weszła kolejna uczestniczka, która powiedziała, że pokaże taniec, ale dopiero gdy zaprosi swoją partnerkę na scenę. Po chwili na scenie pojawiła się... suczka, która w pierwszej chwili uciekła na backstage. Występ jednak udał się, bo jurorzy byli na tak.

Jako następni zaprezentowali się wokalistka Mija Mi i jej zespół, w którym na gitarze grał jej narzeczony. Pieska muzyków pilnował Marcin Prokop. Magłorzata Foremniak nacisnęła "iksa".

"To jest dla mnie przerost formy nad treścią. Chciałabym usłyszeć ciebie, ale te ruchy nic mi o tobie nie mówią" - powiedziała jurorka.

Innego zdania byli Jan Kliment i Agnieszka Chylińska. "Jesteście gotowym zespołem. Wszystko jest na ostatni guziczek zapięte. Jestem zachwycona" - powiedziała rockmanka.

"Jakże inny jest nasz odbiór tego występu" - dodała Foremniak. Ostatecznie zespół otrzymał dwa "taki" i jedno "nie" od aktorki.

Ostatnią uczestniczką była 13-letnia Julia Dynek, która zaprezentowała taniec na kole.

"Boję się występować przed kamerami" - przyznała. "A przed nami?" - zapytała Chylińska. "Raczej nie" - odpowiedziała dziewczyna.

"Ogromny zachwyt" - powiedziała Chylińska. Wokalistka koniecznie chciała zobaczyć mamę dziewczyny, która instruowała technicznych odpowiedzialnych za podnoszenie i obniżanie koła podczas występu. Wszyscy jurorzy byli na "tak".

"Mam Talent" - kto przeszedł to półfinałów?

Następnie odbyły się obrady jurorów, podczas których wybrani zostali półfinaliści. Było dość ostro.

Kiedy jurorzy doszli do kategorii "Zespoły", Agnieszka Chylińska bardzo chciała, aby do półfinałów przeszła wokalistka Mija Mi, ale na to stanowczo zaprotestowała Foremniak.

"Zapomnij. Nie rozumiem Cię. Powiesz mi why?" - zapytała. "Ja się nie wtrącam" - rzucił przestraszony Kliment.

Kliment jednak postawił się. "Ja jestem za Mija Mi!" - rzucił.