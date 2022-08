9 sierpnia w amerykańskiej edycji "Mam talent" rozpoczęły się półfinały na żywo. W trzeciej serii tego etapu (w nocy z wtorku na środę polskiego czasu) zaśpiewała Sara James. 14-letnia Polka na scenie pojawiła się jako 11., ostatnia z kolei.

Młoda wokalistka sięgnęła po przebój "Rocket Man" Eltona Johna (posłuchaj!), a jej występ zachwycił jurorów, publiczność w studiu i telewidzów. Na Twitterze nie zabrakło zachwyconych głosów internautów.

"Wzruszyłem się, bo wiem, jak dużo ten występ dla ciebie znaczy. Tak jak powiedziałem wcześniej, masz tylko 14 lat i czułaś ogromną presję, aby sprostać zadaniu. Wybór piosenki był genialny. Sprawiłaś, że ten utwór brzmiał jakby był twój" - powiedział Simon Cowell, który dzięki Złotemu Przyciskowi na etapie castingów dał Sarze awans bezpośrednio do półfinału.

"To był zwycięski występ. Twój wygląd, głos i talent jest na miarę gwiazdy" - skomentował Howie Mandel.

Sara James Sings "Rocket Man" by Elton John | STUNNING Performance | AGT 2022

Elżbieta Zapendowska ocenia talent Sary James. Zdradza, co ją irytuję w przekazie medialnym

Głos po występie Sary James zabrała Elżbieta Zapendowska. Ceniona trenerka głosu przyznała w rozmowie z "Faktem", że widzi w 14-latce potencjał na zrobienie międzynarodowej kariery.

"Sara jest wybitnie zdolna i wydaje mi się, że ma szanse na międzynarodową karierę. Tym bardziej że językowo jest też świetna, to w wypadku innych dorosłych polskich wokalistów jest trudniejsze, bo akcent jest nie do wyplenienia. Przed nią świat stoi otworem" - mówiła i dodała, że wszystko też zależy od tego, jak będzie prowadzona dalsza kariera Polki.

