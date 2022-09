W finale programu Sara James zdecydowała się zaśpiewać przebój Kate Bush "Running Up That Hill" ( zobacz! ) - utwór z 1985 roku, który teraz ponownie bije rekordy popularności za sprawą... czwartego sezonu "Stranger Things".

Występ Sary zachwycił jurorów i widzów, którzy nagrodzili ją owacją na stojąco. Sofia Vergara stwierdziła, że młoda wokalistka jest gotowa, by zostać gwiazdą. "Jesteś piękną perfekcjonistką, utalentowaną, błyszczącą, młodą 14-latką" - skomentował Howie Mandel. "Masz tę świeżość i już wyglądasz jak super gwiazda. Jesteś jednym z najlepszych odkryć tego sezonu" - komplementowała Heidi Klum.

Reklama

"Występy twoich poprzedników były bardzo dobre. Potem wychodzisz ty, 14-latka z Polski i rozwalasz jedną z najbardziej kultowych piosenek na świecie. To wyjątkowy wieczór z tobą i po prostu dajesz sobie szansę" - dodał Simon Cowell.

Wideo Sara James Sings "Running Up That Hill" by Kate Bush | AGT Finals 2022

Kilka słów od siebie przekazał Sarze Marcin Patrzałek, który w 2019 roku wystąpił w półfinałach "America's Got Talent". "Przede wszystkim radziłbym jej, żeby miała swój rozum i była przekonana o tym, co się wybiera i co się chce sobą reprezentować. Często producenci, szczególnie w 'AGT', mają mnóstwo pomysłów, jaką otoczkę zbudować wokół danej osoby. To odbiera autentyczność i z mojego doświadczenia wiem, że nie jest to dobre" - powiedział w rozmowię z Plejadą.

"Jeśli wraz ze swoją drużyną ma na siebie pomysł, to niech za tym idzie, a nie słucha producentów amerykańskiego NBC" - dodał.

Instagram Rolka

Jak głosować na Sarę James?

Wyniki i zwycięzcę amerykańskiej edycji "Mam Talent" poznamy dzień po finale, czyli 14 września (w nocy z 14 na 15 września czasu polskiego).



Głosować na Sarę James można wyłącznie na terenie Stanów Zjednoczonych poprzez oficjalną aplikację "America's Got Talent" lub za pośrednictwem strony internetowej NBC. Głosowanie jest otwarte do godziny 13:00 czasu polskiego.



Eurowizja Junior 2021: Sara James leci do Paryża 1 / 6 Sara James (a właściwie Sara Egwu-James) we wrześniu wygrała eliminacje do Eurowizji Junior, które odbywały się w ramach programu "Szansa na sukces". 13-letnia wokalistka, która w przeszłości wygrała również "The Voice Kids", do Paryża pojedzie z piosenką "Somebody". Źródło: Agencja FORUM Autor: Mateusz Wlodarczyk udostępnij

Marcin Patrzałek w "America's Got Talent"

Marcin zyskał popularność po wygraniu IX edycji polskiego talent show "Must Be the Music" (2015), a następnie włoskiego "Te Si Que Vales" (2018). Urzekł także publiczność telewizyjną, liczącą ponad 10 milionów widzów w USA, docierając do półfinałów "America's Got Talent".

Jego nagrania osiągnęły ponad 100 milionów wyświetleń online (ponad 600 tys. subskrypcji kanału YT, 1,3 miliona obserwujących na TikToku i prawie pół miliona na Instagramie). Opracowanie utworu "Kashmir" zespołu Led Zeppelin natychmiast stało się viralem, zyskując podziw takich gwiazd jak: Jack Black, Tom Morello czy Paul Stanley.



Po sukcesie w USA Polak rozpoczął studia na Berklee College of Music w Bostonie. "Studia w Stanach były dla mnie celem już od bardzo dawna. Myślę, że od 6 lat patrzyłem na to jako na mój ogromny cel i oczywiście jestem bardzo dumny, że udało mi się tam dostać i wziąć stypendium" - mówił w "DDTVN".