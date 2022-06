Przypomnijmy, że podczas castingowego odcinka Sara James zaśpiewała piosenkę "Lovely" Billie Eilish. "Słyszeliśmy przez lata wielu wokalistów, ale to było wow! Może nie było idealnie, ale masz w sobie prawdziwy blask gwiazdy" - powiedział po występie 14-latki Simon Cowell.

Juror postanowił wcisnąć Złoty Przycisk, dając wokalistce z Polski bezpośredni awans do półfinałów. Na scenie pojawiła się mama Sary, by ją uściskać i złożyć gratulacje. Wzruszona dziewczyna nie kryła łez. Cała czwórka jurorów oklaskiwała nastolatkę na stojąco.



"Szczerze, brak mi słów. Gdy o tym myślę, dosłownie się trzęsę. Jestem po prostu taka szczęśliwa. To coś, o czym marzyłam i stało się. To prawdziwe szaleństwo!" - cieszyła się Sara w rozmowie z serwisem People.

"W Ameryce marzenia się spełniają. To niesamowite. [Simon] uczynił tę podróż do Ameryki tak piękną - a Ameryka naprawdę jest piękna, mówiąc szczerze. Zakochałam się i chcę tu mieszkać, ale to był tak niesamowity moment kiedy o tym myślę, chcę mi się płakać" - dodała.

Sara niemal na każdym kroku podkreśla, że od najmłodszych lat była fanką amerykańskiego "Mam talent". Sama ma na koncie zwycięstwo w "The Voice Kids", polskich preselekcjach do Eurowizji Junior 2021 i drugie miejsce w ubiegłorocznym konkursie w Paryżu.

"Nacisnąłem złoty przycisk, bo moim zdaniem Sara jest totalną gwiazdą. Przeleciała świat, by zgłosić się do 'America's Got Talent', by 'zobaczyć, czy marzenia się spełniają' - to naprawdę do mnie przemówiło, jako że 20 lat temu pomyślałem o tym samym. Po prostu nie miałem jej talentu!" - podkreśla Simon Cowell.

Występ Polki w ciągu 10 godzin zanotował ponad 1,3 mln odsłon.



Polacy w amerykańskim "Mam talent"

Nie jest to pierwszy raz, gdy Polacy próbują szczęścia w "Mam talent" za oceanem. Furorę w USA zrobił gitarzysta Marcin Patrzałek. Polak dotarł do półfinału show, a dzięki zdobytej popularności, tamtejszy oddział Sony Music, zaproponował mu kontrakt płytowy.

W edycji mistrzowskiej amerykańskiego "Mam talent" zaprezentował się natomiast polsko-portugalski duet akrobatyczny - Duo Destiny (Kinga Grześków i Gonzalo Roque) który wygrał 11. sezon polskiej wersji show. Udało im się dotrzeć do półfinału.