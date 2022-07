W nowej edycji amerykańskiego "Mam talent" mamy prawdziwe zatrzęsienie wokalistów i piosenkarek. Jednym z lepszych występów był muzyczny performance Mii Morris, 17-latki z Nashville.

Wokalistka korzysta z metody "loopingu" - zapętla nagrane przez siebie ścieżki dźwięku, dzięki czemu powstaje cały utwór. Na przesłuchanie w programie przygotowała autorską piosenkę "Gone My Way". Na żywo zagrała na perkusji i basie, a także klawiszach.

Najbardziej utalentowana uczestniczka w historii "Mam talent"? Wywołała poruszenie

Z twarz jurorów nie znikało zaskoczenie. Niepozorna nastolatka rozniosła scenę, ku uciesze publiczności. Zobacz występ!

"Looping jest świetny! To, że grasz na każdym instrumencie... mógłbym obejrzeć cały twój koncert" - skomplementował ją Howie Mandel. Sofia Vergara dodała, że Mia "jest jedną z najfajniejszych dziewczyn, które stały na tej scenie".

Aż tak zachwycony nie był Simon Cowell, który najpierw powiedział, że występ "nie był idealny", a towarzyszyło mu "sporo bałaganu". Widzowie prędko zareagowali buczeniem, ale Cowell zreflektował się dodając, że to niedociągnięcia sprawiły, że tak bardzo mu się podobało. "Wolę słuchać kogoś takiego jak ty, kto jest oryginalny i utalentowany, niż kogoś, kto przychodzi z jakimś okropnym podkładem i śpiewa piosenkę, którą słyszałem milion razy" - stwierdził.

"To było genialne, absolutnie genialne!" - zakończył juror, a uczestniczka usłyszała poczwórne "tak". Mia Morris nie jest debiutantką, okazuje się, że na YouTube ma ponad 5 milionów wyświetleń pod filmami. Wciąż nagrywa covery kultowych piosenek, a także pisze własne kompozycje. Oprócz śpiewu, potrafi jeszcze grać na basie, gitarze, ukulele, harmonijce, Cajon i melodyce. W ciągu zaledwie 4 lat napisała ponad 125 piosenek i wydała 30 z nich.

