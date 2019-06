Marcin Patrzałek w amerykańskim "Mam talent". Polak oczarował jurorów! [WIDEO]

Polski gitarzysta Marcin Patrzałek wystąpił w obecnym sezonie amerykańskiego "Mam talent". Muzykowi udało się zrobić piorunujące wrażenie na jurorach. Zobacz jego występ!

Marcin Patrzałek oczarował jurorów amerykańskiego "Mam talent" /Trae Patton/NBC/NBCU Photo Bank /Getty Images

Marcin Patrzałek to pochodzący z Kielc gitarzysta, którego polska publiczność poznała w programie "Must Be The Music".

W piątej edycji, jako 12-letni chłopiec, na castingu oczarował umiejętnościami Adama Sztabę, ale nie dostał się wówczas do dalszego etapu. Do muzycznego show Polsatu powrócił dwa lata później i w dziewiątej odsłonie był już najlepszy, wygrywając program jako najmłodszy laureat.



W 2018 roku Patrzałek pojawił się w piątej edycji włoskiego talent show "Tu Si Que Vales". Jego umiejętności podbiły serca jurorów i włoskich widzów, którzy zdecydowali, że to właśnie 18-latek z Polski zdobył główną nagrodę 100 tys. euro.

Wideo Marcin Patrzałek: Bardzo ważne w muzyce jest to, żeby próbować łączyć różne rzeczy (Dzień Dobry TVN/x-news)

Teraz Polak spróbował swoich sił w 14. edycji amerykańskiego "Mam talent". Gitarzysta przed jurorami zaprezentował kombinację V Symfonii Beethovena i utworu "Toxicity" System of a Down.

Muzyk szybko zdobył zainteresowanie jurorów, którzy byli pod wrażeniem jego gry. Patrzałek usłyszał cztery raz "Tak" i awansował do kolejnego etapu. Pod wrażeniem Polaka są także internauci.



Wideo INCREDIBLE Guitarist Marcin Patrzalek Plays Unlikely Mash-Up - America's Got Talent 2019

Nagranie z jego występem obejrzano w ciągu niecałych dwóch dnia prawie 1,5 miliona razy.

Przypomnijmy, że w tej edycji amerykańskiego "Mam talent" uczestników oceniają: Simon Cowell, Gabrielle Union, Howie Mandell i Julianne Hough.