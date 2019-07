"Mam talent": Chris Kläfford zaśpiewał "Imagine" Johna Lennona

Spektakularne wykonanie piosenki "Imagine" Johna Lennona dało Chrisowi Chris Kläffordowi awans do kolejnego etapu amerykańskiego "Mam talent". Pod wrażeniem był zwłaszcza Simon Cowell.

Pochodzący ze Szwecji, muzyk Chris Kläfford nie jest w swoim kraju osobą anonimową. W 2017 roku trafił do tamtejszej wersji "Idola", którą ostatecznie wygrał. Wcześniej do programu zgłaszał się w 2010, 2011 i 2015 roku.

Zwycięstwo w szwedzkim talent show dało mu wykonanie w finale piosenki "Imagine" Johna Lennona. Jego cover trafił również do serwisu Spotify, gdzie cieszył się sporą popularnością.

Tym razem własną interpretacje hitu Lennona Kläfford zaprezentował w amerykańskim "Mam talent".

Gdy Chris zaczął śpiewać publiczność, była pod ogromnym wrażeniem. Niektórzy ludzie na widowni wręcz zaczęli płakać. Również jurorzy patrzyli w uczestniczka niczym zaczarowani.



