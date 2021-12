Eurowizja Junior 2021: Tanja Mieżencewa z Rosji pokona Sarę James? Posłuchaj "Mon Ami"

Eurowizja Junior 2021

Tanja Mieżencewa to - można by powiedzieć - weteranka Eurowizji Junior! Już raz próbowała swoich sił w konkursie, ale teraz zrobi to znowu. Czy ma szanse na zwycięstwo ze swoim utworem "Mon Ami"? Posłuchaj!

Tanja Mieżencewa w eliminacjach pokonała pokaźną konkurencję /YouTube /materiał zewnętrzny