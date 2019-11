Eurowizja Junior 2019: Kasia Moś, Piotr Kupicha i inni w jury. Jak głosować na Viki Gabor?

Poznaliśmy pełny skład polskiego jury, który oceniał uczestników Eurowizji Junior 2019 w Arenie Gliwice. Głosy jury z poszczególnych krajów zostaną przeliczone na punkty, które wraz z punktami od widzów i internautów przełożą się na końcowy wynik.

Kasia Moś to jedna z przedstawicielek polskiego jury podczas Eurowizji Junior 2019 AKPA

Przypomnijmy, że koncert finałowy Eurowizji Junior 2019 odbędzie się w niedzielę (24 listopada, początek godz. 16) w Arenie Gliwice.

Eurowizja Junior 2019 - koncert jurorski 1 / 36 Aleksander Sikora, Roksana Węgiel i Ida Nowakowska Źródło: AKPA udostępnij

Reklama

Za nami już koncert jurorski podczas którego swoje głosy oddawali jurorzy reprezentujący wszystkie kraje biorące udział w konkursie.

Na wynik końcowy złożą się punkty od internautów oraz od jury w stosunku 50:50. Jury każdego kraju składa się z trójki profesjonalistów z branży muzycznej i dwójki dzieci.

W skład polskiego jury weszli Piotr Kupicha, lider pochodzącego z Katowic zespołu Feel, urodzona w Bytomiu Kasia Moś - reprezentantka Polski na "dorosłej" Eurowizji w 2017, jej brat - muzyk Orkiestry Aukso Mateusz Moś oraz dziecięce gwiazdy programu "The Voice Kids": laureatka drugiej edycji Ania AniKa Dąbrowska (z drużyny Cleo) oraz finalista tej samej odsłony - Paweł Szymański (z ekipy Dawida Kwiatkowskiego).

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kasia Moś o Eurowizji: Wróciłam z satysfakcją TV Interia

Przypomnijmy, że Polskę na Eurowizji Junior 2019 reprezentuje 12-letnia Wiktoria Viki Gabor (z piosenką "Superhero"), również finalistka drugiej serii "The Voice Kids" (podopieczna Barona i Tomsona).

Wiktoria Viki Gabor na Eurowizji Junior 2019 - koncert jurorski 1 / 10 Zobacz zdjęcia z występu Viki Gabor podczas koncertu jurorskiego w ramach Eurowizji Junior 2019 Źródło: AKPA udostępnij

Autorami utworu są: Patryk Kumór i Lanberry, którzy napisali tekst do wspomnianego utworu "Anyone I Want To Be" Roksany Węgiel - oraz Dominic Buczkowski-Wojtaszek.

Za układy taneczne w klipie odpowiedzialni są tancerze Egurrola Dance Studio, pod przewodnictwem choreografa Artura Golca.

Wideo Poland 🇵🇱 - Viki Gabor - Superhero - Second Rehearsal - Junior Eurovision 2019

W piątek (22 listopada) o godz. 20 ruszyło internetowe głosowanie na uczestników tegorocznego Konkursu Piosenki Eurowizji Junior - pierwszy etap potrwa aż do końca finałowego koncertu. Nie wszyscy wiedzą, że w przeciwieństwie do "dorosłej" Eurowizji, w tym konkursie można głosować na swojego reprezentanta. Czy to pomoże Polsce Viki Gabor w wygranej?

Wideo How to cast your vote at the Junior Eurovision Song Contest 2019

W pierwszym etapie, żeby zagłosować, należy zobaczyć występy z prób. Żeby głos był ważny, należy wybrać minimum trzy piosenki (maksimum pięć).

Drugi etap ruszy podczas finałowego koncertu - po zakończeniu wszystkich występów uczestników. Głosowanie potrwa wówczas ok. 15 minut - zasady są takie same, minimum trzy piosenki, maksimum pięć.

Uczestnicy Eurowizji Junior 2019 na ceremonii otwarcia imprezy (18 listopada 2019 r.) 1 / 19 Viki Gabor (Polska) Źródło: East News Autor: Łukasz Kalinowski udostępnij

Głosy internetowe zostaną przeliczone na punkty.

Na wynik końcowy złożą się punkty od internautów oraz od jury w stosunku 50:50. Jury każdego kraju składa się z trójki profesjonalistów z branży muzycznej i dwójki dzieci.



Eurowizja Junior 2019: Ceremonia otwarcia (18 listopada 2019 r.) 1 / 14 Viki Gabor z Polski Źródło: East News Autor: Łukasz Kalinowski udostępnij

Eurowizja Junior w Polsce to efekt wygranej Roksany Węgiel w ubiegłorocznym konkursie (odbył się w Mińsku na Białorusi) z piosenką "Anyone I Want to Be" ( posłuchaj! ).

Viki Gabor uznawana jest za jedną z głównych faworytek - teledysk do piosenki "Superhero" na oficjalnym kanale Eurowizji Junior ma już ponad 4 mln odsłon. Do tego wyniku nawet nie zbliżył się żaden z jej kontrkandydatów.

Clip Viki Gabor Superhero

Viki Gabor jest obywatelką świata - urodziła się w Niemczech, wychowywała w Wielkiej Brytanii, a jakiś czas temu zamieszkała z rodziną w Polsce, w Nowej Hucie. Muzyka gra w jej duszy od zawsze. Jak mówi sama Viki, talent odziedziczyła po rodzicach, którzy są pochodzenia romskiego. Podobno wdała się w tatę, który tak jak ona lubi nowoczesne brzmienia.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wiktoria Gabor w "The Voice Kids" TVP

W drugiej edycji "The Voice Kids" trafiła do drużyny Tomsona i Barona i dotarła aż do finału. W ostatnim odcinku na żywo wykonała swój singel "Time", który stał się sporym przebojem (ponad 2,7 mln odsłon).

Clip Viki Gabor Time