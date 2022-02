Przypomnijmy, że początkowo Telewizja Polska planowała wyłonić artystę, który będzie reprezentował nasz kraj na Eurowizji w 2022 roku już 3 stycznia. Następnie datę wyboru zmieniono na 15 stycznia.

Na trzy dni przed datą ogłoszenia wykonawców w sieci pojawiły się informacje, że kierownictwo TVP zmieniło zdanie i zorganizowany zostanie specjalny koncert, na którym wyłoniony zostanie polski reprezentant.

Koncert odbędzie się 19 lutego. Wydarzenie będzie transmitowane na żywo w TVP. Reprezentant zostanie wyłoniony dzięki sumie głosów jurorskich oraz głosów publiczności. W ramach koncertu zostanie uruchomiony system teległosowania, dzięki czemu prawo współdecydowania będzie miała również publiczność zgromadzona przed telewizorami.

Uczestnicy Krajowych Eliminacji do Konkursu Eurowizji to:

1. Ania Byrcyn - "Dokąd?"

2. Daria - "Paranoia"

3. Emila Dębska (Mila) - "All I Need"

4. Karolina Lizer - "Czysta woda"

5. Karolina Stanisławczyk & Chika Toro - "Move"

6. Kuba Szmajkowski - "Lovesick"

7. Lidia Kopania - "Why Does It Hurt"

8. Krystian Ochman - "River"

9. Julia & Wiktoria Szlachta - "Drogowskazy"

10. Unmute - "Głośniej niż decybele".

Gospodarzem 66. Konkursu Piosenki Eurowizji będzie Turyn we Włoszech - to zasługa zespołu Maneskin, który w 2021 roku zdobył pierwsze miejsce.



Eurowizja 2022: zespół Unmute. "Cicho już było"

Zespół Unmute powstał w ramach nietypowej kampanii prowadzonej przez Polski Związek Głuchych - grupa również składa się z niesłyszących muzyków. W skład zespołu wchodzą: Magdalena Wdowiarz, Julia Kramek, Alina Jagodzińska, Zuzanna Szymańska i Jakub Stanisławczyk. Pomysł na kampanię narodził się z potrzeby edukacji społecznej na temat odbioru muzyki przez osoby głuche, które kochają muzykę dokładnie tak samo, jak osoby słyszące.

“Osoby niesłyszące przede wszystkim czują muzykę poprzez drgania, wibracje, zwiększone basy. Czują ja całym swoim ciałem, tańczą i śpiewają muzykę w języku migowym i tym samym słuchają jej" - mówi Krzysztof Kotyniewicz, prezes Polskiego Związku Głuchych.

"Głusi odbierają fale dźwiękowe, a więc zjawiska muzyczne, jednak nie za pośrednictwem narządu słuchu. Stymulację wibracyjną wyczuwają całym swoim ciałem. Naukowcy udowodnili, że osoby głuche potrafią już od urodzenia przekładać drgania na wrażenia słuchowe, co daje im taką samą przyjemność jak osobom słyszącym" - tłumaczą organizatorzy kampanii.

"Tańczę kiedy mam ochotę, a nie kiedy mówią mi, że mogę. Nie słyszę żadnych ograniczeń", "Nie słucham muzyki. Odbieram ją całym moim ciałem. To jest piękne!", "Jestem głucha, jak cała moja rodzina. Unmute to pierwsza i najważniejsza w moim życiu lekcja muzyki.", "Nazywam się Zuza i jestem Głucha. Codziennie słucham muzyki i tańczę. Sama też tworzę teksty piosenek w PJM. Dzień bez muzyki jest dla mnie dniem straconym", "Na co dzień tłumaczę muzykę na Polski Język Migowy. W Unmute tłumaczę, że głusi też kochają muzykę" - tak opisuje swoje doświadczenie z muzyką i projektem Unmute piątka członków zespołu.



“[Eurowizja] to jest dla nas wysoko postawiona poprzeczka, ale możemy pokazać Głuchym, że jesteśmy. Oni potem mogą brać z nas przykład i działać dalej. W Eurowizji biorą udział osoby z różnych kultur, my też mamy swoją kulturę. Bierzemy w niej udział, żeby pokazać, że Głusi też mogą!" - tłumaczy zespół.



Jak się okazało, ten manifest jest ważny dla całej branży muzycznej. Pomysł skomentował m.in. Michał Szpak, który reprezentował Polskę podczas Eurowizji w 2016 roku: "Fantastyczne! Eurowizja od lat nie jest tylko konkursem wielkich głosów, ale przede wszystkim kreatywności. Cały świat powinien docenić tę wizję na muzykę. Poruszające i pełne energii zarazem".

Wokalista jest przekonany, że we współpracy z dobrym reżyserem zespół może stworzyć niezwykłe widowisko, które trafi do serc ludzi. "Od kilku lat reprezentujemy bardzo starodawny sposób realizacji performance. Ten zespół i współczesne kreatywne show? Wierzę, że to może podbić całą Europę" - dodał.

Unmute z piosenką "Głośniej niż decybele"

Zespół Unmute na Eurowizję przygotował piosenkę "Głośniej niż decybele". Autorem tekstu utworu jest Michał Pakuła, muzykę skomponował Michał "Fox" Król, teledysk wyreżyserował Łukasz Zabłocki, a zdjęcia do okładki singla wykonał Łukasz Ziętek.