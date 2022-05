Przypomnijmy, że Krystian Ochman ( posłuchaj! ) w finale Eurowizji dzięki głosom widzów i jurorów w generalnej klasyfikacji zajął 12. miejsce. Zwycięzcą konkursu została Kalush Orchestra z Ukrainy z piosenką "Stefania" ( sprawdź! ).

Po opublikowaniu szczegółowych wyników wśród polskich internautów zapanowało spore oburzenie w związku z faktem, że 22-letni Polak otrzymał maksymalną liczbę punktów od widzów z Ukrainy (12), a zero od ukraińskiego jury.



W składzie ukraińskiego jury zasiadała m.in. wokalistka Irina Fedyszyn, która w mediach społecznościowych postanowiła pokazać swoją kartę do głosowania, gdzie przy Polsce zaznaczona była dziesiątka.

W najnowszym wpisie Ukrainka podkreśliła, jak ważna dla jej ojczyzny jest Polska, do której od początku agresji Rosji wjechało ponad 3,2 mln uchodźców (obecnie w naszym kraju przebywa ok. 2,5 mln osób uciekających przed wojną).



"Mam wielu krewnych w Polsce, którzy wezwali mnie do schronienia w tym trudnym czasie. Dlatego mam własną historię rodzinną. Dziękuję, że w tym czasie, kiedy nasz kraj przechodzi najtrudniejsze testy, jesteście z nami. A tego, co dla nas produkujecie, nie da się ocenić" - napisała w emocjonalnym wstępie Irina Fedyszyn.

"A teraz chcę jeszcze raz wrócić do wszystkich wściekłych Ukraińców i do tematu głosowania. Jury nie ma prawa oceniać uczestników na podstawie kryteriów politycznych lub narodowych. Rozumiem, że to nie jest argument dla wszystkich. Ale to wciąż jest dokument, który został mi dany. Zgodnie z tym dokumentem odrzućmy tę politykę i bądźmy szczerzy. Załączam zdjęcie, na którym widać, że profesjonalne jury na całym świecie oceniło występ Polski łącznie na 46 punktów. To dla tych, którzy piszą o niekompetentnym ukraińskim jury. Pytanie retoryczne - czy jury całej Europy też nie jest kompetentne?" - zapytała ukraińska jurorka, która poinformowała, że zablokowała komentarze w związku z "atakiem botów".

Na koniec dodała, że otrzymała informację o tym, że system oceny zawiódł i źle ustalił punktację dla Polski od ukraińskiego jury. "Dlatego czekamy na oficjalne wyniki" - podkreśliła Fedyszyn.

Krystian Ochman ukończył konkurs z wynikiem 151 punktów. Nad nim znalazła się reprezentantka Holandii S10 ("Die depte"), która zdobyła 171 pkt. To oznacza, że nawet zmiana punktacji od ukraińskiego jury nie wpłynie na końcową pozycję Polaka.



Eurowizja: Kim jest Irina Fedyszyn?

Pochodząca ze Lwowa 35-letnia Irina Fedyszyn przyszła na świat w muzycznej rodzinie. Jako 18-latka próbowała swoich sił w krajowych preselekcjach do Eurowizji 2005 (w swoim półfinale zajęła drugie miejsce i nie awansowała do finałów). Wówczas reprezentantem Ukrainy została grupa GreenJolly z piosenką "Razom nas bahato".

W 2018 r. próbowała swoich sił w ósmej edycji programu "Голос країни" (ukraińska wersja formatu "The Voice"). Z kolei na początku 2021 r. zaprezentowała się w "The Masked Singer Ukraine" (była schowana pod maską pawia).



Jej piosenki zbierają po kilka-kilkanaście mln odsłon, a do największych przebojów należą "Ти тільки мій", "Як я тебе люблю", "РОМАН" i "Обійми". Ponad 4,5 mln odtworzeń zanotowała piosenka "Розстріляна весна" (Rozstrzelana wiosna) opowiadająca o masakrze cywili w Buczy.



Wideo Розстріляна весна - БУЧА (Ірина Федишин)

