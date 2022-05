Eurowizja 2022 rozpoczęła się na dobre! We wtorkowy wieczoru na scenie w Turynie pojawili się reprezentanci 17 krajów, którzy walczyli o awans do wielkiego finału, który odbędzie się w sobotę 14 maja.

Wydarzenie prowadzili włoska wokalistka Laura Pausini, wokalista Mika oraz Alessandro Catellan, prezenter włoskiej telewizji, który w latach 2011-2020 prowadził tamtejszą wersję programu "The X Factor". W TVP widowisko komentowali Marek Sierocki oraz Aleksander Sikora.

Podczas występu jednego z faworytów imprezy, grupy Kalush Orchestra z Ukrainy, operator kamery pokazał kibicujących muzykom mężczyzn dzierżących tęczową flagę, na której był umieszczony znak pokoju. W momencie pokazania ich przez telewizję widać było, że pogrążeni są w pocałunku - te sceny pokazano także w TVP.

Zdjęcie Pocałunek jednopłciowej pary na tle tęczowej flagi pokazano w TVP / YouTube / materiał zewnętrzny

Zobacz występ Kalush Orchestra!

Eurowizja 2022: kto w wielkim finale?

Awans do finału wywalczyli reprezentanci Szwajcarii, Armenii, Islandii, Litwy, Portugalii, Norwegii, Ukrainy, Grecji, Mołdawii i Holandii. Niespodzianką jest m.in. nieobecność Albanii, a także fakt, że w gronie 10 najlepszych znaleźli się Marius Bear (Szwajcaria), Monika Liu (Litwa) i Systur (Islandia), na których nie wskazywali bukmacherzy.

O awansie do finału (po 10 najlepszych wykonawców z każdego półfinału) decydują punkty przyznawane w stosunku 50:50 przez jurorów i telewidzów. Jurorzy będą oceniać występy wszystkich tegorocznych uczestników dokładnie na 24 godziny wcześniej niż widzowie. Próby jurorskie, podczas których członkowie jury wystawiają swoje oceny odbyły się w poniedziałek (do pierwszego półfinału), a w środę odbędą się do drugiego półfinału.

W drugim półfinale pojawi się reprezentant Polski Krystian Ochman z piosenką "River". Finał festiwalu odbędzie się 14 maja.