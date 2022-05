Przypomnijmy, że tegoroczna odsłona Eurowizji odbywa się w Turynie na północy Włoch za sprawą wygranej grupy Maneskin. Rockowy kwartet podbił Europę utworem "Zitti e buoni" ( posłuchaj! ).



Eurowizja 2022 - gdzie oglądać?

Drugi półfinał z udziałem 18 państw rozpocznie się w czwartek, 12 maja, o godz. 21:00. Na scenie zobaczymy m.in. Krystiana Ochmana z piosenką "River". Wystąpi z numerem 14.



Transmisja obu półfinałów i finału będzie dostępna na kanałach TVP1, TVP Polonia i na oficjalnym kanale Eurovision Song Contest na YouTube. Wydarzenie poprowadzą włoska wokalistka Laura Pausini, wokalista Mika oraz Alessandro Catellan, prezenter włoskiej telewizji, który w latach 2011-2020 prowadził tamtejszą wersję programu "The X Factor". W TVP widowisko komentować będą Marek Sierocki oraz Aleksander Sikora.

Podczas wydarzenia możliwość głosowania będą mieli mieszkańcy krajów uczestniczących w tym półfinale, a także osoby z trzech krajów-finalistów z tzw. Wielkiej Piątki - Niemiec, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii.

Podczas drugiego półfinału na scenie zaprezentują się także Alessandro Catellan ("The Italian Way"), Mika i Laura Pausini w duecie ("Fragile" Stinga i "People Have the Power" Patti Smith) oraz włoskie trio Il Volo (nowa wersja ich eurowizyjnego przeboju "Grande Amore"). Z powodu wykrycia COVID-19 u Gianluki Ginoble ten wokalista będzie wspierał swoich kolegów dzięki technologii rozszerzonej rzeczywistości.



Eurowizja 2022 - uczestnicy drugiego półfinału w kolejności występowania:

1. The Rasmus (Finlandia) - "Jezebel" - posłuchaj!

2. Michael Ben David (Izrael) - "I.M" - posłuchaj!

3. Konstrakta (Serbia) - "In corpore sano" - posłuchaj!

4. Nadir Rustamli (Azerbejdżan) - "Fade to Black" - posłuchaj!

5. Circus Mircus (Gruzja) - "Lock Me In" - posłuchaj!

6. Emma Muscat (Malta) - "I Am What I Am" - posłuchaj!

7. Achille Lauro (San Marino) - "Stripper" - posłuchaj!

8. Sheldon Riley (Australia) - "Not The Same" - posłuchaj!

9. Andromache (Cypr) - "Ela" - posłuchaj!

10. Brooke (Irlandia) - "That’s Rich" - posłuchaj!

11. Andrea (Macedonia Północna) - "Circles" - posłuchaj!

12. Stefan (Estonia) - "Hope" - posłuchaj!

13. WRS (Rumunia) - "Llamame" - posłuchaj!

14. Krystian Ochman (Polska) - "River" - posłuchaj!

15. Vladana (Czarnogóra) - "Breathe" - posłuchaj!

16. Jeremie Makiese (Belgia) - "Miss You" - posłuchaj!

17. Cornelia Jakobs (Szwecja) - "Hold Me Closer" - posłuchaj!

18. We Are Domi (Czechy) - "Lights Off" - posłuchaj!

Finał festiwalu odbędzie się 14 maja.