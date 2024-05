Zanim rozpoczęła rywalizacja pomiędzy uczestnikami, zaśpiewali wspólnie jako grupa The Chordettes z utworem "Lollipop". "Jakie to jest słodkie" - komentowała Małgorzata Walewska w trakcie trwania piosenki.

Chwilę później prowadzący program przypomnieli, że w wyjątkowej, dwudziestej edycji "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" o tym, kto zdobędzie Brylantową Twoją Twarz, zadecydują widzowie. To pierwszy taki finał w historii.

Mateusz Ziółko rozpoczyna walkę w finale "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"

Droga Mateusza Ziółko w programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" opisana słowami jego najbliższych i kolegów po fachu. -"Mateusz jest takim rockowym wokalistą, a musiał się zmierzyć z popową radiówką" - wspominał Kuba Szmajkowski ich wspólną metamorfozę. "Z tego faceta jak dąb trzeba był wydobyć melepetę" - żartował Marcin Przybylski o wcieleniu w Eda Sheerana. Wokalista w tej edycji prezentował się między innymi jako Beata Kozidrak, Sam Smith, Krzysztof Krawczyk i Tom Jones. Wygrał czwarty odcinek jako Bono. "Cały ten występ był bardzo magiczny" - skomentował Antek Smykiewicz.

Na finałową kreację Mateusz Ziółko wybrał Stana Borysa i balladę "Jaskółka uwięziona" z 1974 roku. "Tam jest taki ładunek emocjonalny... Ten utwór to jest bardzo ważna piosenka dla wielu Polaków. Piękna metafora wolności" - powiedział. Jak jurorzy ocenili ten występ? "Wzruszasz mnie niezmiennie od samego początku, jak cię poznałem" - chwalił Piotr Gąsowski. "Jesteś tak niebywale utalentowanym wokalistą" - wtórowała mu Małgorzata Walewska. "Masz światowy talent. Jestem dumny, że mamy tu światowy wokal" - zakończył Robert Janowski.

Maria Tyszkiewicz zachwyca w finale

"Weszłam do tej edycji z dużym stresem. Ewa Demarczyk to był skok na głęboką wodę od razu - mówiła o ponownym debiucie na scenie "TTBZ" Maria Tyszkiewicz. Jedną z dość wymagających ról była także Lady Gaga. "Była świetna. I w tych ruchach, i w tej intensywności" - sięgała pamięcią Agnieszka Hekiert. Wróciła również wehikułem czasu do Dody. "Wszyscy oszaleli, jurorzy, widzowie" - mówił Maciej Zakliczyński.

Uczestniczka mierzyła się jeszcze między innymi z Dua Lipą, Edytą Bartosiewicz i Christiną Aguilerą. A co przygotowała na finał? Paloma Faith i utwór "Only Love Can Hurt Like This". "Wybrałam ten utwór, bo ta kompozycja sama w sobie jest po prostu rozdzierająca serce" - przyznała gwiazda. Co na to jurorzy? "Miałaś bardzo dużą konkurencję przez to, co się działo dookoła. Nie można było się zdecydować, gdzie jest centrum uwagi" - Małgorzata Walewska zwróciła uwagę na deszczową inscenizację. "Jako artystka, jako Paloma Faith, weszłaś, wiedząc, jak masz to zrobić. Zaśpiewałaś to na najwyższym poziomie" - dodał Robert Janowski. "Stałaś się artystką dojrzałą. Bardzo ci serdecznie dziękuję za te wzruszenia, bo jesteś wspaniała" - zakończył Piotr Gąsowski.

Zdjęcie Finał "Twoja twarz brzmi znajomo" / Paweł Wodzyński / East News

"Wzruszająca chwila" w Polsacie. Skrzynecka otrzymała medal

Zanim na scenie pojawił się Filip Lato, Katarzyna Skrzynecka razem z Kacprem Kuszewskim zaprezentowała się jako Willie Nelson i Julio Iglesias. Panowie wspominali kobiety swojego życia w utworze "To All the Girls I've Loved Before" z 1984 roku.



Już po występie nagrodę Skrzyneckiej wręczył juror Piotr Gąsowski. "Proszę państwa, to jest wzruszająca chwila. Ten medal to nie tylko za to, że tak pięknie występowałaś, ale że jesteś współtwórcą tego programu. Od samego początku jesteś z nami" - podsumował. Aktorka nie kryła łez. "Piękna pamiątka. Dziękuję z całego serca" - powiedziała. Kolejnej dekoracji dokonała Małgorzata Walewska. "Jestem taka szczęśliwa, że cię widzę po tej stronie" - zwróciła się do Kacpra Kuszewskiego jurorka. "Chciałem korzystać z okazji i podziękować wszystkim ludziom, którzy tworzą ten program. Musicie wiedzieć, że atmosfera tutaj tej pracy, pomimo stresu i zmęczenia, jest fenomenalna. Jesteście przekochani" - skwitował aktor.

"Masz dar, coś tak przyciągającego. To jest metafizyka"

"Zastanawiałem się nad tym dość długo, czemu ja robię to sobie drugi raz" - żartował Filip Lato, analizując dobiegający końca 20. sezon show. "Zaliczył mocny początek" - mówił Maciej Zakliczyński, mając na myśli wcielenie w Robbiego Williamsa. Następnie czekały na niego kobiece role: Sylwia Grzeszczak i Cher. "Ma w sobie taką super ciepłą energię" - komentowała Michalina Sosna, która brała z nim udział w akcji "zaproś przyjaciela".

Powrót do programu to także takie postaci jak Skolim i James Blunta. "Wchodził w te postaci, on nimi był, on fruwał" - komplementował Maciej Rock. Co na koniec? Ścieżka dźwiękowa z kultowego filmu "Notting Hill". Uczestnik sięgnął po utwór "She" z repertuaru Elvisa Castello. "Zależało mi na tym, żeby na finał wybrać piosenkę dość prostą w środkach wyrazu" - zdradził. Oto jak jurorzy ocenili tę metamorfozę. "Tak, żeby mi łzy wycisnąć? Dajże spokój" - powiedział poruszony Robert Janowski. "Na ciebie się miło patrzy. Masz taki dar, coś tak przyciągającego, to jest metafizyka" - podobnego zdania był Piotr Gąsowski.

Zdjęcie Finał "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" / Paweł Wodzyński / East News

Stefano Terrazzino jako Starszy Pan

"Nie można było lepiej sobie wyobrazić wejścia Stefano Terrazzino w dwudziestą edycję" - rzucił Marcin Przybylski, wspominając pierwszą metamorfozę, czyli Lizę Minelli. Uczestnik doskonale oddał energię Shakin Dudiego. "Kompletne szaleństwo" - ocenił Maciej Rock. "Ten obłęd w oczach, co tam się działo" - śmiała się Emilia Komarnicka-Klynstra. Uczestnik mierzył się z językiem polskim i dawał sobie świetnie radę. "Facet śpiewa jakby urodził się nad Wisłą" - żartował Maciej Dowbor. Wygrał szósty odcinek jako rockowy lider kapeli Kings of Leon. "Sięga do emocji, widać, że coś przeżywa" - zaobserwował Maciej Musiał.

Co pokazał w finałowej roli? Wiesław Michnikowski w piosence z repertuaru Kabaretu Starszych Panów. Stefano poznał tę twórczość przy pracy nad "Tańcem z Gwiazdami". Jak jurorzy podeszli do interpretacji utworu "Jeżeli kochać to nie indywidualnie"? "Ja nie oddychałam przez cały twój występ, bo mi też tak zależało, żeby ci się udało. I się udało! Nareszcie mogę odetchnąć" - jako pierwsza zabrała głos Małgorzata Walewska. "Jestem dumny z tego, że zająłeś się tym repertuarem. Jesteś wszechstronnym artystą" - chwalił Robert Janowski. "Ty jesteś poezją. Zrobiłeś postęp nieprawdopodobny" - zwrócił uwagę Piotr Gąsowski.

Ponętny duet na sam koniec

Drugi duet finału stworzyły Aleksandra Szwed i Basia Kurdej-Szatan jako Rihanna i Britney Spears. Inspiracją było wykonanie na żywo "S&M" na rozdaniu nagród Billboard Music Awards 2011. Uczestniczki musiały zaprezentować na scenie elementy striptizu, burleski, a nawet tańca na rurze.

Zdjęcie Jurorzy "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" / Paweł Wodzyński / East News

"Jesteś niezwykła, piękna, jedyna, niepowtarzalna, najlepsza" - mówił Robert Janowski do Oli Szwed. "Bardzo chciałam serdecznie podziękować całej ekipie, produkcji, zespołowi realizacyjnemu. Wy też jesteście najlepsi i mówi to osoba pracująca w telewizji od trzydziestu lat. Nie ma drugiej takiej ekipy" - podkreśliła uczestniczka na koniec. Basia Kurdej-Szatan odebrała medal od Małgorzaty Walewskiej. "Nasza maskotka. Urocza, kochana, łagodna, słodka, utalentowana" - chwaliła całą działalność uczestniczki w show jurorka. "Chciałabym dodać podziękowania dla naszej publiczności. Bez was nie byłoby nas. Dziękuję wam kochani. To była przecudowna przygoda" - podsumowała gwiazda.

Kto wygrał finał "Twoja Twarz Brzmi Znajomo. Najlepsi"?

Ogłoszenie każdego werdyktu to ogromne emocje, które oczywiście było stopniowane. Na początek wyjaśniło się, kto zajął czwarte i trzecie miejsce. To odpowiednio Maria Tyszkiewicz i Mateusz Ziółko.

Następnie poznaliśmy zwycięzcę. Najlepszy okazał się Filip Lato i to on otrzymał Brylantową Twoją Twarz! Drugie miejsce przypadło Stefano Terrazzino. Zwycięzca przekazał swoją nagrodę, czyli czek na 100 tys. złotych, podopiecznej Fundacji Siepomaga Adzie Reszce. Do zobaczenia w 21. edycji programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo".