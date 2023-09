Zmiana w "Twoja twarz brzmi znajomo": Kogo uwodzi Nick Sinckler?

Program "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" oparty jest na hiszpańskim formacie "Your Face Sounds Familiar". Na antenie Polsatu święci triumfy od marca 2014 roku i wciąż bije rekordy oglądalności. W trakcie osiemnastu edycji show wystąpiły aż 143 gwiazdy nie tylko polskiej sceny muzycznej. Do 17. edycji programu byli zapraszani wyłącznie znani artyści.



Uczestników oceniają Małgorzata Walewska, Robert Janowski i Paweł Domagała. W roli choreografa przygotowującego gwiazdy do występu zadebiutował Maciej Zakliczyński, który zastąpił Krisa Adamskiego. W roli prowadzących występują Maciej Dowbor i Maciej Rock.



W jesiennej edycji występują Ewelina Flinta (finalistka pierwszej edycji "Idola"), 21-letni wokalista Kuba Szmajkowski (znany z "The Voice Kids"), 25-letnia aktorka Pola Gonciarz (znana z serialu "Na dobre i na złe"), Nick Sinckler (wokalista znany m.in z występów z Kayah czy Natalią Kukulską), aktor Jakub Gąsowski, aktor i wokalista Marcin Januszkiewicz (śpiewał m.in. u Piotra Rubika), aktorka i wokalistka Magdalena Kumorek (m.in. seriale "Samo życie", "W rytmie serca", "Przepis na życie") oraz Jagoda Szydłowska, która jest zawodniczką spoza show-biznesu.

"Twoja twarz brzmi znajomo": Nick Sinckler uwodzi Joannę Liszowską

W piątym odcinku dojdzie do zmiany w jury - nieobecnego Pawła Domagałę zastąpi Joanna Liszowska. Gwiazda serialu "Przyjaciółki" w drugiej edycji show Polsatu zajęła trzecie miejsce, ustępując Markowi Kaliszukowi i Marcinowi Przybylskiemu. Aktorka dwukrotnie wygrywała odcinek - jako Demis Roussos i Keith Flint z Prodigy.

W tym odcinku uczestnicy zmierzą się z filmowymi przebojami. Nick Sinckler wylosował utwór "Earned It" The Weeknd z kasowego przeboju "50 twarzy Greya". Oryginalna wersja ma ponad 755 mln odsłon.

Clip The Weeknd Earned It (Fifty Shades Of Grey)

"Jestem wzruszona, bo miałeś to coś. Tę siłę i ten przekaz i to o czym jest ta piosenka. Dla mnie ten utwór nie jest 50 razy tylko 1000 razy bardziej sensualny, seksualny i namiętny aniżeli film. Przepraszam. Natomiast to co tutaj wykonałeś, było tą namiętnością i tym wszystkim, co w tym filmie powinno być" - komentowała Joanna Liszowska.

Po czterech odcinkach to właśnie Nick Sinckler prowadzi z dorobkiem 105 punktów. Wyprzedza Marcina Januszkiewicza (93) i Kubę Szmajkowskiego (92).