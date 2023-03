To pierwszy sezon, w którym uczestników będzie oceniać trzyosobowy skład jurorski. Obok znanej od pierwszej edycji programu międzynarodowej śpiewaczki operowej, Małgorzaty Walewskiej i obecnego od 17. sezonu piosenkarza i prezentera telewizyjnego, Roberta Janowskiego zasiądzie Paweł Domagała. To nie tylko świetny muzyk, ale również aktor oraz autor piosenek, scenariuszy i kabaretów.

Nowości nie mogło zabraknąć także wśród prowadzących. W parze z Maciejem Dowborem pojawi się uwielbiany przez publiczność, spontaniczny, uroczy i rezolutny prezenter, Maciek Rock. Panowie prywatnie przyjaźnią się od lat i jest między nimi wyczuwalna dobra energia.

Kto wystąpi w nowym sezonie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"

Skład uczestników tej edycji to także nie lada gratka. W tej edycji będziemy obserwować przemiany jednego z najbardziej popularnych prezenterów w kraju, dziennikarza i producenta - Krzysztofa Ibisza, który wyjdzie ze swojej scenicznej strefy komfortu i pokaże się widzom z zupełnie nieznanej strony.



Swoje zdolności wokalne i aktorskie zaprezentują również: Natalia Janoszek - aktorka, producentka filmowa, reprezentantka Polski w międzynarodowych konkursach piękności, gwiazda filmów Bollywood oraz uczestniczka ostatniej edycji programu "Taniec z Gwiazdami" i Katarzyna Kołeczek - aktorka teatralna, serialowa i filmowa, która zagrała m.in. w filmie "97 minutes".



Będziemy także obserwować przemiany Julii Kamińskiej, aktorki, piosenkarki i producentki, znanej z serialu "Brzydula". Do kobiecego grona dołączy też Daria Marx Marcinkowska, występująca jako DARIA. W męskim gronie u boku Krzysztofa Ibisza pojawi się obecnie rozchwytywany aktor filmowy, telewizyjny i teatralny - Piotr Stramowski. Przedstawicielem młodego pokolenia będzie wokalista, Oskar Cyms, który dał się poznać szerokiej publiczności dzięki zaśpiewanym przez niego balladom "My girl" oraz "All I Have" w filmie "365 dni".

Pierwszy taki uczestnik w historii "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"

Ósemkę uczestników zamyka pierwszy w międzynarodowej historii programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" amator, który wygrał casting. Daniel Jaroszek ma 21 lat i pochodzi z Międzyrzecza. Choć ukończył szkołę muzyczną pierwszego stopnia, nie zdecydował się na kontynuację nauki. Po zakończeniu przygody z grą na fortepianie, jego pasją stało się śpiewanie, które towarzyszy mu do tej pory. Brał m.in. udział w lokalnych wydarzeniach kulturalnych. Daniel ukończył Technikum Ekonomiczne, a obecnie pracuje w branży paliwowej w jednej z krakowskich korporacji. Jest również wokalistą w zespole, grającym na eventach i weselach.



Ta wyjątkowa grupa uczestników programu zawalczy o Złotą Twarz oraz czek na 100 tysięcy złotych, który jak zwykle zostanie przekazany na wybrany cel charytatywny. Treningi wokalne prowadzić będzie niezastąpiona trenerka wokalna Agnieszka Hekiert. Natomiast Krzysztof "Kris" Adamski nadal będzie odpowiedzialny za wymagające treningi taneczne.

Każdy odcinek wygrywa jeden uczestnik. Nagrodą niezmiennie jest czek na 10 tysięcy złotych, który zwycięzca przeznacza na cel charytatywny.