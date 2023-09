Ewelina Flinta rozpoczęła filmową magię tego odcinka od "Now We Are Free" Lisy Gerrard z kultowego filmu "Gladiator". Piosenkarka usiała się zmierzyć z trzema różnymi sposobami śpiewania. Jak sama zauważyła, występują tam trzy techniki. Pierwsza to celtycko-arabska, druga klasyczna, a trzecia słowiańska. Całkiem sporo, jak na tydzień przygotowania do występu. Jak sobie poradziła?

"Ja mam łezkę w oku. Nie ukrywam, że mnie ten występ bardzo wzruszył. Miałaś niesamowicie ciężkie zadanie, ponieważ jeśli chodzi o sposób bycia Lisy Gerrard nie ma charakterystycznych 'przyruchów', które mogłyby pomóc uatrakcyjnić występ. Opiera się to po prostu na wokalu, który musi nam dać magię. Tylko i wyłącznie. Dla mnie tę magię stworzyłaś, zabrałaś mnie do tego świata i uważam, że jak najbardziej stanęłaś na wysokości zadania" - podsumowała wzruszona Joanna Liszowska.

Zdjęcie Ewelina Flinta w niezapomnianej piosence z "Gladiatora" / materiały prasowe / materiały prasowe

Prawdziwym pogromcą duchów został Jakub Gąsowski, który wylosował piosenkę z filmu "Ghostbusters" w wykonaniu Raya Parkera JR. Miał przy tym sporo zabawy i nawet postanowił utożsamić się z utworem nazywając swój występ Gąsbusters. Czy dobre nastawienie pomogło mu złapać ducha muzyki?

Małgorzata Walewska nie miała wątpliwości! "Super występ, bardzo energetyczny, wspaniały wokal. Te wszystkie końcówki umierały ci jak w oryginale. Wspaniały miałeś też team, także była to praca zbiorowa, ale na twoje indywidualne konto nazbierała sporo punktów. Super".

Zdjęcie Jakub Gąsowski jako Ray Parker / materiały prasowe / materiały prasowe

Trzeci na scenie pojawił się wiecznie zadowolony Nick Sinckler, który jak zwykle szlifował swoją rolę z wielkim optymizmem i zaangażowaniem. Tym razem było dużo powagi i zmysłowości. Tego wymagał utwór, z jakim przyszło się Nickowi zmierzyć, bo wylosował "Earned it" The Weeknd z filmu "50 Twarzy Greya".

"Jestem wzruszona, bo miałeś to coś. Tę siłę i ten przekaz i to o czym jest ta piosenka. Dla mnie ten utwór nie jest 50 razy tylko 1000 razy bardziej sensualny, seksualny i namiętny aniżeli film. Przepraszam. Natomiast to co tutaj wykonałeś, było tą namiętnością i tym wszystkim, co w tym filmie powinno być" - oceniła zachwycona Joanna Liszowska.

Zdjęcie Nick Sinckler jako The Weeknd / materiały prasowe / materiały prasowe

Było magicznie, zabawnie i zmysłowo, więc nadeszła pora na melancholię. Zaserwowała nam ją Magda Kumorek w utworze Seweryna Krajewskiego "Uciekaj moje serce" z serialu "Jan Serce". Jak wyszło?

"Ogólnie bardzo dobrze, bo był nastrój. To oddałaś, bo Seweryn jest właśnie takim refleksyjnym facetem. Za to go kochamy. Dodam tylko, że nie powalił mnie ten twój Krajewski, ale to jest za bardzo charakterystyczny wokal" - ocenił dość surowo Robert Janowski.

Zdjęcie Magdalena Kumorek jako Seweryn Krajewski / materiały prasowe / materiały prasowe

Jagoda Szydłowska długo zdzierała głos, przygotowując się do roli Joe Cockera. Wykonać utwór "With a little help from my friends" z serialu "Cudowne lata" to poważne zadanie zwłaszcza dla kobiety. Czy doceniła to Małgorzata Walewska?

"Jak otworzyłaś usta i wydobyłaś z siebie ten pierwszy chrapliwy dźwięk, to mi wszystkie włosy na rękach stanęły dęba. Do mnie bardzo trafiłaś i to po całości. Dla mnie to było prawdziwe. Ja jestem pod wrażeniem tego, jak ty się rozwijasz. To jest program dla ciebie" - stwierdziła artystka operowa.

Zdjęcie Jagoda Szydłowska jako Joe Cocker / materiały prasowe / materiały prasowe

Melodia, którą znają wszyscy "Where do I Begin?" z filmu "Love Story" w wykonaniu Andy'ego Wililiamsa trafiła do Marcina Januszkiewicza, który ostatnio udowodnił, jak wspaniale przeobraża się w różnych wykonawców. I znowu zaczarował.

"Piękno tkwi w prostocie. Tutaj nic dodać nic ująć. Jeżeli jest piękna melodia, a ty jesteś świadomy, o czym śpiewasz, masz przepiękny głos, umiesz śpiewać i wiesz, co z tym głosem robić, to nie może się nie udać. Wspaniale" - powiedziała oczarowana Joanna Liszowska.

Zdjęcie Marcin Januszkiewicz jako Andy Williams / materiały prasowe / materiały prasowe

Czy dla Poli Gonciarz utwór z oscarowego filmu "Flashdance... What A Feeling" w wykonaniu Irene Cary był łatwy do przygotowania? Tanecznie był marzeniem. A wokalnie?

"Wspaniała energia, jesteś bardzo świadoma każdego ruchu. Wokal zaczął być dobry, jak zaczęłaś się energiczniej ruszać, jakby ten ruch wymusił wzięcie oddechu. Jak śpiewasz piano, spokojnie, zaczynasz łagodnie, też musisz wziąć duży oddech, bo on niesie wysokość dźwięku. I niestety, zanim zaczęłaś aktywnie śpiewać, to wszystko konsekwentnie było pod dźwiękiem. To nie zmienia faktu, że jesteś energetyczną kobietą, która jest bardzo ambitna. Piękny występ, super" - oceniła bardzo szczegółowo Małgorzata Walewska.

Zdjęcie Pola Gonciarz jako Irene Cara / materiały prasowe / materiały prasowe

Kuba Szmajkowski wystąpił jako ostatni i znowu pozamiatał. To było prawdziwe arcydzieło. Wcielił się w Billie Eilish niczym kameleon. Jej utwór "No Time To Die" z ostatniego filmu o przygodach Jamesa Bonda zaśpiewał, jak swój własny, wprawiając w osłupienie widownię i jurorów.



"Tak się nie robi" - powiedziała stanowczo Joanna Liszowska, po czym rozwinęła myśl. "Śpiewasz 'No Time To Die', a ty mnie po prostu zabiłeś. Już nie mówię o nastroju, który tu został stworzony przepięknie - projekcje, lasery, cała aranżacja... ale to co ty wykonałeś, jest.. tak nie wolno robić. A właściwie poproszę o więcej" - stwierdziła zachwycona aktorka.

Głosami jury i uczestników, wygrał Kuba Szmajkowski. Czek na 10 tysięcy złotych przekazał podopiecznym Fundacji dla dzieci z chorobą nowotworową.

Wyniki w 5. odcinku "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"

1. Kuba Szmajkowski

2. Nick Sinckler

3. Marcin Januszkiewicz

4. Ewelina Flinta

5. Jakub Gąsowski

6. Jagoda Szydłowska

7. Pola Gonciarz

8. Magdalena Kumorek