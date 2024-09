Justynę Steczkowską możemy obserwować na scenie od ponad 30 lat. Mimo ogromnego doświadczenia i wielu sukcesów, artystka wciąż pracuje nad nowym materiałem.

Ambicja piosenkarki nie ma granic, dlatego od września tego roku widzowie mogą oglądać artystkę w jury programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo".

Nagrania zza kulis "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"

Piosenkarka podzieliła się nagraniami zza kulis programu, gdzie przechadzając się po korytarzach, prezentuje swoją stylizację. Cekinowy kombinezon oraz wysokie szpilki z pewnością przykuwają uwagę, a pewność siebie bije od wokalistki na kilometr!

Artystka zaprasza także do oglądania programu: "'Twoja Twarz Brzmi Znajomo'. Kolejny odcinek. Czas zacząć. Bądźcie z nami. Każdy piątek w Polsacie. Warto zobaczyć, jak wspaniali są nasi uczestnicy. Całuję was mocno. Do zobaczenia".

Zdjęcie / Instagram / materiał zewnętrzny