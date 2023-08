Informacja o zmianie na stanowisku trenera w "The Voice Senior" zaskoczyła widzów programu. 15 sierpnia w TVP potwierdzono, że Piotra Cugowskiego zastąpi Halina Frąckowiak.

Decyzja produkcji i stacji podzieliła komentujących. Piotr Cugowski już od czasów "The Voice of Poland" cieszył się ogromną sympatią wśród widzów. Nic więc dziwnego, że pojawiły się głosy niezadowolenia po jego odejściu z "The Voice Senior". Nie zabrakło jednak komplementów pod adresem Frąckowiak, która zdaniem stałej widowni TVP idealnie nadaje się do tego formatu.

Piotr Cugowski pożegnany z "The Voice Senior" bez wyjaśnień. Menedżer komentuje

Co ciekawe sam Cugowski wyraził chęć bycia trenerem w kolejnej edycji talent show. Pod koniec czwartego sezonu spore zamieszanie wywołał komentarz wokalisty, który pożegnał się z widzami programu.

"Moi drodzy, dziś kończy się moja kolejna telewizyjna przygoda z 'The Voice Senior' Oglądajcie nas i trzymajcie kciuki za moich uczestników Jamesa i Mariana. Dziękuję za wspólne tygodnie przed telewizorami. Mam nadzieję, że do zobaczenia w kolejnej edycji" - napisał Cugowski, a część widzów źle odczytując wpis myślała, że już wtedy zrezygnował programu.

To że wokalista chciał trenować uczestników kolejnej edycji, potwierdził również jego menedżer, Maciej Durczak w rozmowie z Plotkiem. Co więcej przedstawiciel Cugowskiego ujawnił, że piosenkarz był nawet zaproszony do programu TVP.

"Piotr dostał zaproszenie do kolejnej edycji 'The Voice Senior'. lecz finalnie TVP zrezygnowała z jego udziału. Bez wyjaśnienia" - stwierdził.



Halina Frąckowiak nową trenerką "The Voice Senior"

"Jest tu bardzo wielu wspaniałych, wrażliwych ludzi z otwartymi sercami, czasem zdenerwowanych, z ogromną tremą. Myślę, że nas trenerów to także dotyczy. Nie chciałabym popełnić jakiegoś błędu" - mówiła nowa trenerka Halina Frąckowiak.

"My, trenerzy, musimy być bardzo odpowiedzialni za każde słowo, za każdy wybór. Naszym zadaniem jest wyłowić i ofiarować możliwość większego istnienia tym, który mają ogromny talent, ale nie zaniedbać też tych, którzy nie są gotowi, aby pójść dalej. Zawsze mówię, że tam, gdzie jest muzyka, jest miłość. Każdej osobie występującej na scenie, życzę, żeby była pierwsza — wygrała program, była szczęśliwa, dostrzeżona. Życzę, żeby wszyscy cały czas mogli śpiewać profesjonalnie lub żeby muzyka cały czas była ich pasją" - przyznała.

Dodajmy, że do "The Voice Senior" (emisja w styczniu 2024 roku) wraca Marta Manowska, która zastąpi Małgorzatę Tomaszewską, która z powodu ciąży musiała zrezygnować z prowadzenia show.