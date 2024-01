To już piąta edycja cieszącego się sporą popularnością programu "The Voice Senior". Największe uznanie w pierwszych Przesłuchaniach w Ciemno zdobyli Piotr Sałata i Roman Wojciechowski.

Dla tego pierwszego to była kolejna przygoda z formatem "The Voice" - w 2013 r. zaśpiewał w drugiej edycji "The Voice of Poland". Tym razem 61-latek zaśpiewał "How Wonderful You Are" Gordona Haskella i zachwycił wszystkich czterech trenerów. Roman Wojciechowski z kolei wykonał utwór Jamesa Browna "It's A Man's Man's Man's World", czym doprowadził Marylę Rodowicz do łez.

Widzowie jednak bardziej niż na występach uczestników skupili się na trenerach. Obecnie w fotelach trenerskich zasiadają Maryla Rodowicz, Alicja Węgorzewska, Halina Frąckowiak i Tomasz Szczepanik.

"The Voice Senior": widzowie krytykują Szczepanika

Już po pierwszym odcinku nowego sezonu szybko pojawiły się głosy, że do trenerskiego grona powinni wrócić Marek Piekarczyk i Piotr Cugowski. Największa krytyka spadła na Szczepanika, znanego z zespołu Pectus.

"Pani Maryla klasa, pani Halina klasa, ale Tomasz Szczepanik jest dla mnie nie do przejścia. On nie ma podejścia do tych seniorów, on się nie nadaje na trenera. Jestem na nie", "No nie mogę tego oglądać. Tomasz Szczepanik niby jest świetnym artystą, ale podczas castingów trochę jakby mu słoń na ucho nadepnął", "Nie dziwię się, że praktycznie nikt nie zastanawia się nad drużyną Tomka. Totalnie sam bym go nie wybrał" - komentowali internauci.