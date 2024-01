Andrzej Pisarzewski, jak opowiadał, wychował się na utworach Tadeusza Nalepy. Miał okazję koncertować w najbardziej prestiżowych warszawskich restauracjach, jak Grand Hotel czy Olimpia. Jako że jest osobą, która lubi wyzwania, postanowił zgłosić się do programu "The Voice Senior".

Podczas Przesłuchań w Ciemno wykonał utwór "All Right Now" zespołu Free, który zadedykował zmarłemu, znanemu z czwartej edycji programu, Adamowi Anusiewiczowi, oraz innym uczestnikom "The Voice Senior", których nie ma już z nami.

Choć wystąp porwał publiczność i widzów, to fotel odwróciła jedynie Halina Frąckowiak. Pozostała trójka - Maryla Rodowicz, Tomasz Szczepanik i Alicja Węgorzewska - nie zdecydowała się wcisnąć "grzybka".

"The Voice Senior": widzowie oburzeni. "Jestem zawiedziona"

Widzowie zarzucili trenerom, że nie poznali się na talencie Pisarzewskiego. "Tylko jeden fotel odwrócony, zrozumieć tego nie potrafię. Świetny występ, czysto zaśpiewane. Dlaczego? Byłam pewna, że odwrócą się wszyscy" - czytamy.

Inni internauci byli bardziej bezpośredni. "Jurorzy się lansują, zamiast robić swoją robotę. Minki, przekomarzanki, żarciki. Oni są tam gwiazdorami, uczestnicy to ich tło. Szlag mnie już trafia", "Z całym szacunkiem dla jurorów, ale osobiście uważam, że te tzw. rockowe dusze bardziej rozumiałby Marek Piekarczyk, więc może warto pomyśleć o jeszcze jednym fotelu", "Jestem zawiedziona jurorami. Brak słów na ich miny, zachowania podczas występów. Przecież wiadomo, że to są seniorzy a nie piosenkarze. Zostawiłabym tylko panią Halinkę, reszta do wymiany" - komentowali.