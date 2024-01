Remigiusz Juśkiewicz ma 61 lat i do "The Voice Senior" przyjechał z Londynu. Uczestnik swego czasu wyemigrował z Polski, gdzie prowadził prywatną szkołę muzyczną. W Wielkiej Brytanii został listonoszem.

Nie oznaczało to jednak, że porzucił całkowicie marzenia o muzyce. Nadal się w niej realizował. Skończył (i to z wyróżnieniem) songwriting na British and Irish Modern Music Institute. Nagrał dwie płyty, w tym jedną całkowicie autorską. W 2023 roku wystąpił na Festiwalu SanremoSenior, na którym zajął trzecie miejsce.



Alicja Węgorzewska w szoku. Czym zaskoczył ją uczestnik w "The Voice Senior"?

Juśkiewicz w programie wykonał utwór "Can’t You See" The Marshall Tucker Band i odwrócił fotel Haliny Frąckowiak. "Urzekł mnie i głos i to, że bardzo zdecydowanie śpiewasz. Wiesz po co to robisz i o co ci chodzi" - komentowała.

Juśkiewicz przyznał, że wiele w życiu przeszedł i równie sporo w jego życiu było muzyki. Opowiedział też o swojej płycie. Zapytany przez Marylę Rodowicz, z czego finansuje swoją pasję, przyznał, że jest listonoszem. Frąckowiak porównała go do Zenka Laskowika.

Następnie uczestnik zdradził, że krótko przed udziałem w programie zajął trzecie miejsce w festiwalu SanremoSenior, czym wprawił w osłupienie Alicję Węgorzewską.

Na koniec - na prośbę trenerki - wykonał fragment piosenki, dzięki której zajął wysokie miejsce w konkursie. Frąckowiak wyznała natomiast, że miała propozycję zaśpiewania w prawdziwym festiwalu Sanremo, jednak wyszła za mąż i musiała wracać do Polski.