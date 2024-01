W "The Voice Senior podeszła do fotela Szczepanika i... Wszystko pokazały kamery

Oprac.: Daniel Kiełbasa The Voice Senior

Lucyna Mazur w "The Voice Senior" odwróciła wszystkie fotele. Trenerzy w pewnym momencie postanowili zaszaleć. Alicja Węgorzewska zdecydowała się podejść do Tomasza Szczepanika i niespodziewanie odwrócić jego fotel. Wokalista nie miał do niej pretensji, bo również był zachwycony występem uczestniczki.

Alicja Węgorzewska zaskoczyła w "The Voice Senior" swoim zachowaniem /TVP