Wraca "The Voice Senior" . W piątej edycji programu zobaczymy prawie 50 uczestników, którzy w dojrzałym wieku próbują spełnić swoje muzyczne marzenia. Jednym z nich będzie 74-letni Roman Wojciechowski, który zaśpiewa przebój Jamesa Browna "It's A Man's Man's Man's World". Poniżej możecie zobaczyć, jak do oczu Maryli Rodowicz napływają łzy podczas niezwykle emocjonalnego występu uczestnika nowej odsłony show.



"Jeżeli coś mnie wzruszyło, to ty mnie wzruszyłeś i twoja muzyka" - powiedziała po występie pana Romana Maryla Rodowicz.

"Ty byłaś zaczarowana od pierwszego dźwięku" - zauważyła Alicja Węgorzewska.



Kim jest Roman Wojciechowski?

"Przyjaciele mówią na mnie Pazur. Wrogowie - podobnie" - mówi o sobie uczestnik pierwszego odcinka "The Voice Senior".

Muzyka towarzyszyła mu od najmłodszych lat. Jak sam wspomina - często uciekał z lekcji, bo wolał być blisko muzyki. Razem z nastoletnimi kolegami zakładał zespoły, z którymi grali wszędzie - na ulicach, skwerach... Zazwyczaj przy akompaniamencie własnoręcznie robionej perkusji z garnków czy struganej gitarze.

W latach 70. pan Roman kolegował się z Czesławem Niemenem i członkami jego zespołu. Pewnego razu charyzmatyczny wokalista zaproponował panu Romanowi pracę - chciał, żeby pan Roman został wokalistą w jego zespole, a Czesław Niemen byłby muzykiem. Roman Wojciechowski nigdy się na to nie zdecydował.

Obecnie postanowił jednak zawalczyć o swoje marzenia.

"Ja mogę zagrać 3-godzinny koncert z samymi autorskimi utworami i wierzcie mi, że większość jest bardzo dobra. Ale nikt tego nie chce. Dlatego tu jestem, żeby mnie wyeksploatować w końcu, bo ja potrafię" - mówi o swoim przyjściu do najnowszej edycji "The Voice Senior" Roman Wojciechowski.