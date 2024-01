Wojciech Kwiatkowski, jak sam przyznał, w przeszłości imał się wielu zajęć. Prowadził własny sklep, klinikę stomatologiczną, biuro podróży, szwalnię, a nawet kandydował do Sejmu. "Wszedłem w rynek nieruchomości w tym zostałem już do dziś" - mówił w programie.



"Tak się dorobiłem, że miałem czerwoną ładę, których na wszystkich robiła wielkie wrażenie" - wyznał Rafałowi Brzozowskiemu. "Jestem artystą i biznesmenem" - mówił Kwiatkowski, który spełnia się też w dwóch zespołach, a miłość do muzyki ponownie rozpalił w nim gitarzysta Maanamu.



Reklama

"Wbiło nas w fotele". Niesamowity w występ w "The Voice Senior"

Uczestnik w "The Voice Senior" wykonał utwór Slade "Far Far Away" i w pewnym momencie odwrócił jednocześnie cztery fotele.

"Wreszcie jakiś rockowy głos" - zachwycał się Tomasz Szczepanik. "Co to za dzicz, co to z nieokiełznany temperament" - mówiła Alicja Węgorzewska. "Wbiło nas w te fotele" - dodała.

"Masz tyle ekspresji. Fantastycznie śpiewasz, to jest ta muzyka, których wciągała młodych" - przyznała Halina Frąckowiak.

Po chwili uczestnik przyznał się, że ma dwa zespoły. Jednym z nich jest grupa Lock Down. Kwiatkowski tworzy z nim autorskie utwory. Na scenie zaprezentował natomiast piosenkę "Ukraina".

"Napisałem te słowa, że przed złymi ludźmi trzeba się bronić. Teraz tę piosenkę nazwaliśmy 'Ukraina'. Okazało się, że jest bardzo na czasie" - mówi.

Po drugim występie Kwiatkowski zdecydował się na dalszą współpracę z Tomaszem Szczepanikiem.