"Pan chyba pomylił programy". Gdy zobaczyli go w "The Voice Senior", nie kryli zdumienia

Oprac.: Daniel Kiełbasa The Voice Senior

Zbigniew Skórka spróbował swoich sił w "The Voice Senior" i mimo, że nie udało mu się przejść do kolejnego etapu, to i tak zdołał zaskoczyć trenerów. Tomasz Szczepanik złożył mu natomiast propozycję.

Tomasz Szczepanik przyznał, że uczestnik "The Voice Senior" "przepalił" jego piosenkę /TVP